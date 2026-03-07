Piccola spesa, grande problema: il comune di Casorate Primo e il rimborso contestato

Un vassoio di chiacchiere acquistato per la festa di Carnevale è al centro di un procedimento contabile: la Corte dei Conti parla di danno erariale e chiede il recupero della somma

La vicenda è semplice nella sostanza ma significativa per le implicazioni amministrative: a Casorate Primo, comune della provincia di Pavia, una spesa di soli 30 euro per dei dolci di Carnevale è stata ritenuta irregolare dalla Corte dei Conti. L’episodio è emerso dopo un esposto della minoranza che ha portato gli atti davanti alla magistratura contabile, con la conseguente indicazione di recuperare la cifra per evitare sanzioni più gravi.

Come è nata la segnalazione

La dinamica raccontata dagli atti mostra che le chiacchiere — note anche come frappe o cenci — erano destinate alla merenda durante una festa di Carnevale organizzata dal Comune. Un consigliere di maggioranza ha provveduto all’acquisto rivolgendosi a un punto vendita all’ingrosso che richiede una tessera per accedere. Non avendone una, il consigliere ha utilizzato la tessera del padre; il rimborso, a valle, è stato erogato a quest’ultimo.

Il ruolo dell’opposizione

La minoranza, rappresentata dal consigliere Luigi Cosentini, ha notato che nella causale del rimborso compariva la dicitura acquisto chiacchiere per festa di Carnevale, mentre la fattura risultava intestata a un privato non coinvolto nell’amministrazione. Per questo motivo è stato presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti, sottolineando un presunto uso improprio di fondi pubblici.

La valutazione della Corte dei Conti

I magistrati contabili hanno ricostruito la vicenda verificando se l’uscita fosse ammissibile secondo le regole vigenti. La motivazione del pm è chiara: la spesa «non corrisponde né a finalità istituzionali né a esigenze indifferibili e urgenti di funzionamento degli uffici».

Implicazioni procedurali

Secondo la Corte, il Comune dovrà procedere al recupero in via di autotutela per evitare l’apertura di provvedimenti sanzionatori più pesanti. Anche se l’importo è modesto, i giudici sottolineano l’importanza del rispetto delle procedure contabili e degli ultimi paletti che distinguono spese ammissibili da uscite non giustificabili con i fondi pubblici.

Le ragioni dell’amministrazione e le prossime mosse

Il sindaco di Casorate Primo, Enrico Vai, ha definito la vicenda una strumentalizzazione politica della minoranza, sostenendo che il rimborso rientrava nelle norme previste dal regolamento economale comunale per piccole spese legate a cerimonie. L’amministrazione ha comunque annunciato l’invio di una nota difensiva alla Corte dei Conti per spiegare le proprie ragioni.

Possibili esiti

Se la decisione dei giudici contabili dovesse rimanere confermata, il Comune provvederà a rifondere i 30 euro come richiesto. Dal punto di vista pratico, la vicenda rischia di trasformarsi più in una questione di principio che in un conflitto economico: serve infatti chiarire i confini tra la discrezionalità degli amministratori e il rispetto delle regole di contabilità pubblica.

Un episodio esemplare

Al di là dell’importo, questa storia mette in luce due aspetti rilevanti: il primo è l’attenzione crescente delle opposizioni e degli organi di controllo verso qualsiasi movimentazione di risorse comunali; il secondo è la necessità, per gli enti locali, di applicare con rigore il regolamento economale e le procedure di rimborso per evitare contestazioni. Anche fatti apparentemente marginali possono quindi assumere rilevanza quando entrano nel campo del controllo contabile.

La segnalazione è stata resa nota dai media locali e nazionali e ha portato la questione all’attenzione pubblica; la data del richiamo della Corte dei Conti appare nei documenti ufficiali, e l’evento è stato riportato da testate che hanno seguito gli sviluppi del caso. Resta da vedere come l’amministrazione si adeguerà alle indicazioni impartite e se il recupero della somma sbloccherà definitivamente la vicenda.