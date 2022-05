Piemonte, "Pre-Occupiamoci della protezione del paziente diabetico": segui la diretta su Adnkronos

(Adnkronos) – L’importanza della prevenzione delle malattie infettive per i pazienti diabetici e le opportunità di protezione messe a disposizione dalla regione Piemonte. Sarà questo il tema al centro della tavola rotonda “Pre-Occupiamoci della protezione del paziente diabetico in Piemonte” in diretta streaming sui canali social Adnkronos martedì 17 maggio dalle ore 11.

Secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (Pnpv) esistono determinate categorie di persone che, a causa di patologie croniche pregresse, possono essere maggiormente esposte ai rischi di malattie prevenibili da vaccino. "La categoria dei gruppi di popolazione a rischio per patologia – si legge nel Pnpv – è costituita da individui che presentano determinate caratteristiche e particolari condizioni morbose (patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, immunodepressione, etc.) che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive e sviluppare in tal caso complicanze gravi".

Fra queste patologie figura il diabete e per i pazienti che ne sono affetti sono numerosi i vaccini raccomandati: non solo il vaccino antinfluenzale e antipneumococcico, ma anche le vaccinazioni morbillo-parotite-rosolia, varicella-zoster e meningococco, senza dimenticare tutti i richiami delle vaccinazioni che vengono effettuate nel corso dell’età pediatrica.

Ecco perché è importante "pre-occuparsi", favorendo la corretta informazione e aiutando le persone a proteggere se stesse e gli altri.

