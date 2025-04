Un ruolo di grande responsabilità

Il patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa, è una figura di spicco all’interno della Chiesa cattolica. La sua nomina a questo prestigioso incarico rappresenta non solo un riconoscimento della sua dedizione, ma anche una sfida significativa. Il suo ruolo richiede abnegazione, sacrificio e una profonda conoscenza delle dinamiche religiose e sociali che caratterizzano la Terra Santa.

Don Giuseppe Navoni, parroco di Cologno al Serio, descrive Pizzaballa come un uomo di grande equilibrio, capace di affrontare le difficoltà con una serenità che deriva dalla sua formazione da frate minore.

La semplicità come valore fondamentale

La personalità di Pizzaballa è contraddistinta da una profonda semplicità. Don Navoni sottolinea come il patriarca viva la sua posizione con umiltà, nonostante l’importanza del suo incarico. Questo approccio lo rende accessibile e vicino alla gente, qualità che si riflettono nel suo modo di celebrare la messa e interagire con la comunità. La sua capacità di mantenere un contatto diretto con le persone è un aspetto fondamentale del suo ministero, che lo aiuta a rimanere ancorato alla realtà quotidiana delle persone che guida spiritualmente.

Un legame profondo con la sua terra natale

Il legame di Pizzaballa con la sua terra natale è forte. Don Navoni, che lo conosce bene, racconta di come il cardinale torni ogni anno a Cologno al Serio, dove vive sua madre. Questo legame non è solo affettivo, ma rappresenta anche un modo per il patriarca di rimanere in contatto con le sue radici e le sue origini. La sua presenza nella comunità è un simbolo di continuità e di attenzione verso le esigenze locali, un aspetto che non deve essere sottovalutato in un contesto così complesso come quello della Terra Santa.