Piero Pelù e Gianna Fratta: si conclude con rispetto e discrezione il loro matrimonio, annunciato direttamente dal cantante sui social.

Il matrimonio tra Piero Pelù e Gianna Fratta, sempre vissuto lontano dai riflettori, si è ufficialmente concluso. Il rocker fiorentino ha scelto i social per annunciare la separazione, ribadendo rispetto reciproco e riservatezza, e approfittando dell’occasione per lanciare un messaggio di pace e riflessione contro il gossip.

Piero Pelù e Gianna Fratta, è finita la loro storia: l’annuncio della separazione sui social

Piero Pelù ha annunciato la conclusione del matrimonio con Gianna Fratta, sua moglie dal 2019, scegliendo i propri canali social come strumento diretto per evitare fraintendimenti o speculazioni. In un messaggio affidato alle storie di Instagram, il cantante dei Litfiba ha chiarito: “La storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita“.

La dichiarazione arriva dopo anni di riservatezza, durante i quali il rocker ha sempre mantenuto la vita privata lontana dai riflettori. Pelù ha sottolineato la serenità della separazione, ricordando che insieme hanno “passato anni molto belli” e ribadendo l’importanza di preservare “un bellissimo bagaglio umano col massimo rispetto reciproco“.

Gianna Fratta, classe 1973, originaria di Erba, Como, è una direttrice d’orchestra di fama internazionale, prima donna a dirigere ensemble come i Berliner Symphoniker e l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Il loro percorso, iniziato nel 2016 e reso pubblico solo nel 2018, è stato caratterizzato da un equilibrio tra vita privata e carriera, culminato nelle nozze civili celebrate dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Come ha spiegato Pelù, l’annuncio arriva anche per allontanare “voci di corridoio o di cortile“, riaffermando il diritto all’intimità e alla trasparenza personale senza scendere nei dettagli emotivi.

Piero Pelù e Gianna Fratta, è finita la loro storia: l’appello del cantante sui social

Oltre a comunicare la separazione, Pelù ha colto l’occasione per condividere un messaggio più ampio sui valori che da sempre lo guidano: pace, rispetto e consapevolezza collettiva. Scrive infatti: “In un’epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa“. Il cantante sottolinea così come l’attenzione eccessiva al gossip possa diventare un ostacolo, invitando i fan a concentrarsi sugli aspetti realmente significativi della vita.