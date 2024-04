Piero Pelù in cura per la depressione: "Mi sto facendo aiutare. Ora rinasco"

Piero Pelù ha attraversato un momento molto difficile. Il cantante ha dichiarato di soffrire di depressione e di essere in cura proprio per questo motivo.

Piero Pelù soffre di depressione: “Mi sto facendo aiutare”

Piero Pelù ha raccontato di aver sofferto di depressione e di acufene. Il cantante a breve uscirà con il nuovo album dal titolo Deserti e ripartirà con i concerti. In uno dei suoi ultimi post social ha annunciato di soffrire di depressione. “Alle preoccupazioni per la salute si sono sommati i pensieri legati alla fine dei Litfiba. Ho cercato un aiuto professionale, cui mi rivolgo ancora, e sono riuscito ad aprire delle belle porte. In ‘Maledetto cuore’, ad esempio, canto ‘ho bisogno di te’: lo diciamo raramente, ma abbiamo bisogno degli altri per non perderci in quei buchi neri con cui sto facendo i conti” ha dichiarato il cantante al Corriere della Sera.

Piero Pelù e il problema dell’acufene

Essendo un musicista, le orecchie sono fondamentali. Per questo l’acufene è un problema ancora più fastidioso per un cantante. “È stato un incidente sul lavoro. Ero in studio di registrazione e ho subìto uno choc acustico. Avevo cambiato cuffie e il fonico non ha fatto bene i calcoli: ho perso i sensi, sono cascato a terra” ha raccontato Piero Pelù.

“A quello si sono sommati i miei di errori: non ho fatto subito i controlli e ho trascurato il problema. Il danno è irreversibile, ho recuperato un po’ ma da questi chock non si guarisce. Posso accerchiare il problema con la tecnologia. Un sistema acustico ben calibrato mi permette di affrontare di nuovo il palco: devo creare l’inferno sonoro fuori, ma in cuffia è come se avessi Casadei” ha aggiunto.