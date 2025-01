Pilates: gli esercizi per perdere peso

Il pilates è utile per mantenere una postura corretta, ma anche per perdere peso. Vediamo come.

Il Pilates è una forma di esercizio che si concentra sulla forza del core, sulla flessibilità e sul controllo del corpo. Pur essendo spesso associato alla riabilitazione e al miglioramento della postura, il Pilates può essere un efficace strumento per perdere peso.

Tutti i benefici del Pilates

Il Pilates è un sistema di esercizi sviluppato da Joseph Pilates nei primi anni del XX secolo. Si basa su una serie di movimenti controllati e precisi che mirano a rafforzare il core, migliorare la flessibilità e promuovere un allineamento posturale corretto.

I benefici che il Pilates offre sono talmente numerosi che, con il tempo, ci si è resi conto che questa disciplina, in effetti, potesse essere praticata anche per la perdita di peso. Se praticato regolarmente, infatti, il Pilates:

Aiuta a costruire e a tonificare i muscoli, aumentando la massa muscolare magra che, a sua volta, aumenta il metabolismo basale e la capacità di bruciare calorie ;

che, a sua volta, aumenta il e la ; Migliora la postura contribuendo così a migliorare l’efficienza del corpo durante l’attività fisica, riducendo il rischio di infortuni e ottimizzando il dispendio energetico ;

; Riduce l’ansia e lo stress, cruciali nell’ aumento di peso , grazie alle sue tecniche di respirazione e rilassamento;

, grazie alle sue tecniche di respirazione e rilassamento; Allena contemporaneamente tutti i principali gruppi muscolari, garantendo un allenamento equilibrato che favorisce la perdita di peso in modo uniforme.

Pilates: come praticarlo per perdere peso

Hundred, Leg Circle, Plank, Swan Dive e Teaser sono solo alcuni degli esercizi di Pilates che, oltre a contribuire all’equilibrio e all’allineamento posturale, contribuiscono anche alla perdita di peso.

Tuttavia, affinché si possa effettivamente perdere peso con il Pilates, vi suggeriamo di:

Praticare il Pilates per almeno 3 o 4 volte alla settimana ;

; Aumentare gradualmente l’ intensità degli esercizi per sollecitare il corpo e stimolare la perdita di peso, aggiungendo esercizi con i pesi leggeri o le bande elastiche;

per sollecitare il corpo e stimolare la perdita di peso, aggiungendo esercizi con i pesi leggeri o le bande elastiche; Combinare i classici esercizi studiati per la perdita di peso con quelli cardio, come la camminata veloce, la corsa o il ciclismo, al fine di migliorare il dispendio calorico e accelerare la perdita di peso;

e accelerare la perdita di peso; Variare gli esercizi in modo da non annoiarsi, mantenere alti l’interesse e la motivazione e sfidare costantemente il corpo, provando anche delle varianti, come il Pilates Matwork o il Reformer Pilates ;

o il ; Seguire un’alimentazione equilibrata perché consumare cibi nutrienti e bilanciati sarà cruciale per perdere effettivamente peso.

Pilates: miglior integratore alimentare

La perdita di peso comincia quando il metabolismo viene sollecitato attraverso una sana e corretta alimentazione e un esercizio fisico mirato alla perdita di peso, come può fare il Pilates. Al fine di velocizzare i risultati però è anche possibile assumere un integratore alimentare che solleciti il metabolismo in maniera diretta.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare naturale al 100% grazie al quale perdere peso e restare in forma perché agisce direttamente sul metabolismo attraverso l’azione sinergica dei suoi principi attivi che, nello specifico, sono:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.