Il furto che ha scosso Singapore ha subito acceso i riflettori sulle atlete Pilato e Tarantino, protagoniste della vicenda. Anche Bottazzo e Morini sono state perquisite, pur non risultando direttamente coinvolte nel colpo. Tra interrogatori, sopralluoghi e accertamenti delle autorità, gli investigatori cercano di ricostruire passo dopo passo quanto accaduto e di chiarire le responsabilità dei vari soggetti.

La tensione resta alta mentre emergono nuovi dettagli sull’azione e sulle sue conseguenze.

Il furto a Singapore e il coinvolgimento delle atlete italiane

Continuano a emergere dettagli sulla vicenda che ha visto protagoniste le nuotatrici italiane Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, accusate di un furto di profumi all’aeroporto di Singapore. La vicenda risale a pochi giorni dopo il rientro da una vacanza a Bali insieme alle colleghe Anita Bottazzo e Sofia Morini.

L’intervento dell’ambasciata italiana ha evitato la detenzione delle due atlete direttamente coinvolte, mentre Bottazzo e Morini sono state sottoposte a perquisizioni, risultando estranee ai fatti. In particolare, la polizia aeroportuale avrebbe effettuato una perquisizione completa su Bottazzo, un’operazione considerata “normale procedura” dalle autorità locali, mentre Morini è stata fermata e successivamente rilasciata senza accertamenti ulteriori.

Le telecamere di sorveglianza mostrerebbero che la refurtiva era stata messa nella borsa di Pilato da Tarantino, sebbene Pilato abbia chiarito su Instagram di essere rimasta all’oscuro di quanto accaduto.

Il furto a Singapore: reazioni e sviluppi istituzionali

Il caso ha avuto anche una risonanza sui social: Thomas Ceccon ha provato a sdrammatizzare l’episodio con un post ironico:

“Pure la cuffia mia mi ha rubato“, sotto al post di Swimswamitaly dove si vede la Pilato indossare la cuffia di Ceccon.

Chiara Tarantino, tesserata delle Fiamme Gialle, invece avrebbe cancellato i propri profili social.

La Federnuoto italiana ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per chiarire le responsabilità delle atlete e verificare le circostanze del fermo, che ha visto Pilato e Tarantino trattenute fino all’intervento diplomatico della Farnesina. La ricostruzione ufficiale spetterà alla procura federale e, successivamente, eventuali provvedimenti saranno adottati dal tribunale federale. Nel frattempo, il caso continua a suscitare attenzione, con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto realmente avvenuto e sulle procedure adottate dalle autorità di Singapore.