Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, le due atlete del nuoto azzurro, appartenenti al corpo della Guardia di Finanza indagata per furto a Singapore.

Chiara Tarantino e Benedetta Pilato, amiche da tempo e colleghe in acqua, il loro rapporto però potrebbe concludersi bruscamente a causa di un trieste episodio che ha coinvolto le due atlete della nazionale di nuoto mentre si trovavano a Singapore.

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino: che cosa è successo

L’episodio che ha coinvolto le due atlete della nazionale azzurra di nuoto risale allo scorso 20 agosto ma è emerso soltanto nella giornata di venerdì 29 ed è relativo ad un furto di profumi che avrebbero commesso all’interno dell’aeroporto, senza essere considerate atlete della Federnuoto.

Chiara Tarantino avrebbe rubato una serie di profumi ed alcuni di questi gli avrebbe infilati nello zaino della amica e compagna di squadra Benedetta Pilato.

Le due come riportato da Leggo.it sono state fermate in aeroporto e sono state accusate del furto.

A parlare dell’episodio ci ha pensato Benedetta Pilato via social, con un post sfogo dove non fa mai il nome di Benedetta Tarantino.

Aperta un’inchiesta, Tarantino rischia l’espulsione dalla GdF

In quel post Benedetta Pilato si dice coinvolta indirettamente nel furto, che sarebbe quindi stato compiuto da Chiara Tarantino.

La Federnuoto aprirà un’inchiesta per comprendere come si sono svolti esattamente i fatti. Per Tarantino sicuramente interverrà anche il giudice sportivo della Guardia di Finanza, se fosse colpevole la giovane rischierebbe l’espulsione.