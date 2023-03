Pioggia di "vermi" a Pechino: ecco cos'è accaduto e quali sono le ipotesi

Recentemente è diventato virale su TikTok un video che immortala degli strani oggetti, simili ai vermi, che cadono dal cielo. È accaduto a Pechino, in Cina. Ecco tutti i dettagli e le prime ipotesi che sono state formulate su questo fenomeno.

Pechino, piovono “vermi” dal cielo: verità o illusione?

È davvero un fenomeno piuttosto anomalo quello che si è verificato recentemente a Pechino, in Cina. Nello specifico, secondo quanto emerge da alcune immagini condivise sui principali social network da alcuni cittadini, sulla città si sarebbe abbattuta una vera e propria pioggia di vermi, che ha fatto addirittura pensare ai presenti di essere davanti all’inizio dell’Apocalisse.

Dietro a questo fenomeno, anche se allo stato attuale non sono state fornite spiegazioni ufficiali dalle autorità cinesi, potrebbe esserci un’altra verità.

Pioggia di “vermi” a Pechino: ecco qual è la prima ipotesi

Secondo le prime ipotesi formulate da diversi scienziati situati in diverse parti del mondo, quelli che apparentemente nel video in questione sembrano essere vermi, sarebbero in realtà fiori di pioppo.

I fiori di pioppo sono molto diffusi in città e di fatto se bagnati possono assumere la consistenza tipica dei vermi.

Pioggia di “vermi” a Pechino: ecco qual è la seconda ipotesi

Una seconda ipotesi che è stata formulata su quella che è considerata una straordinaria pioggia di “vermi”, è da ritenere come completamente infondata.

Nello specifico questa seconda ipotesi lega quanto accaduto alla cosiddetta “luna piena di vermi”, che è di fatto l’ultima luna piena dell’inverno dell’emisfero nord. In particolare, la “luna del verme” prende il nome dai vermi che iniziano a fuoriuscire dal terreno in seguito all’innalzamento della temperatura.

Allo stato attuale non vi è alcuna certezza sulla reale natura di quanto accaduto, ma certamente questo fenomeno ha alimentato un dibattito sui social che è destinato a durare ancora per un bel po’ di tempo, in attesa dell’arrivo di conferme ufficiali da parte delle autorità cinesi.

Qui sotto potete recuperare le incredibili immagini di quanto accaduto.