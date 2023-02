Pechino annuncia una vittoria della Cina sulla pandemia di Covid-19.

I dati che arrivano dal gigante asiatico sono estremamente ottimisti. Ma come è possibile che in pochi mesi la Cina sia uscita da una situazione estremamente drammatica?

Covid, la Cina annuncia la vittoria sulla pandemia

A partire dal mese di novembre 2022,in Cina non c’erano posti nei forni crematori a causa dei decessi per Covid-19; oggi, 17 febbraio 2023, a distanza di tre mesi, sembra che tutto sia finito.

Una delle Nazioni più popolose al mondo in pochissimo tempo è riuscita a sconfiggere una pandemia che ha tenuto tutti in ginocchio. Stando a quanto hanno annunciato i vertici del Partito Comunista Cinese: “La Cina ha creato un miracolo nella storia umana, in cui una nazione altamente popolosa ha superato con successo una pandemia grazie all’aggiustamento della politica di prevenzione e contenimento“. Ad oggi, quindi, la Cina sarebbe la Nazione con il più basso tasso di mortalità per Covid-19 al mondo.

C’è molto scetticismo

La Cina non è famosa in tutto il mondo per la sua trasparenza, soprattutto se si parla di dati sensibili (investigatori dell’Oms dichiararono la quasi impossiblità di condurre un’indagine sul Covid-19 in Cina). Non si spiega come sia possibile che una Nazione che fino ad ottobre perseguiva da ormai quasi tre anni una strategia Covid-free, fatta di lockdown estremi, adesso abbia sconfitto un virus mortale in soli tre mesi.

L’unica spiegazione logica a questo fenomeno è che il governo di Pechino stia sottostimando i dati su nuovi contagi e decessi.