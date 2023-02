Covid, la Cina cancella le restrizioni per Hong Kong e Macao

In tema di lotta al Covid la Cina cancella tutte le restrizioni per Hong Kong e Macao, lo annuncia il governo di Pechino che, secondo Ansa, risponde così alle iniziative turistiche dei due territori ed elimina le “barriere” della pandemia.

Il dato è che la Cina riprenderà da lunedì 6 febbraio ogni tipo di viaggio transfrontaliero senza limitazioni dovute al coronavirus .

Cina, via le restrizioni per Hong Kong e Macao

Il paese del Dragone lo farà con le sue regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Ed è la prima volta in tre anni che accade. Pechino ha abbattuto anche “le quote al transito dei confini esistenti” ed ha eliminato il test obbligatorio per il Covid-19 richiesto prima della partenza.

Sono du nuovo possibili quindi i tour turistici di gruppo e con essi si prevede anche che il numero dei posti di blocco doganali torni ai livelli pre-pandemia.

La nota dell’Ufficio per gli affari sui territori

La nota dell’Ufficio cinese per gli affari di Hong Kong e Macao è stata chiara. in una dichiarazione sul suo sito web. La Cina aveva riaperto i suoi confini l’8 gennaio ma tenendo operativo un sistema di quote e l’obbligo di test per il Covid.

Ma cosa ha spinto Pechino al nuovo passi in avanti? Il lancio di Hong Kong di una “promozionale comprensiva di 500.000 voli gratuiti per attirare visitatori, aziende e investitori”.