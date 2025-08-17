Pippo Baudo non è stato solo il re della televisione italiana, ma anche protagonista di una vita privata intensa e seguita dal pubblico. Dal matrimonio con Angela Lippi alla lunga relazione con Katia Ricciarelli, fino al legame con Mirella Adinolfi, la sua storia sentimentale si intreccia con i momenti più importanti della sua carriera.

Donne, matrimoni e figli hanno contribuito a delineare il ritratto di un uomo che, oltre alla scena, ha vissuto profondamente anche nella sfera personale.

Pippo Baudo, tra palcoscenico e vita privata: le donne della sua vita

La vita sentimentale di Pippo Baudo è stata costellata da legami importanti, vissuti sempre con discrezione pur essendo spesso al centro della curiosità pubblica. La sua prima compagna fu Mirella Adinolfi, madre del primogenito Alessandro, una relazione che il conduttore definì autentica ma segnata da difficoltà personali e sociali. Nel 1970 sposò Angela Lippi, dalla quale ebbe la figlia Tiziana: un’unione breve ma caratterizzata da rapporti rimasti sereni anche dopo la separazione. Negli anni successivi, Baudo visse una lunga storia con Alida Chelli e una relazione con Adriana Russo, entrambe appartenenti al mondo dello spettacolo.

Nel 1986 arrivarono le nozze con Katia Ricciarelli, matrimonio che durò quasi vent’anni e che il conduttore descrisse come una delle esperienze più significative della sua vita. Nonostante la separazione del 2004 e i dolori vissuti dalla coppia, quel legame restò un capitolo fondamentale della sua storia privata.

Pippo Baudo, tra palcoscenico e vita privata: i figli e la famiglia

Sul fronte familiare, Baudo ha avuto due figli: Alessandro, nato dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto ufficialmente nel 1996, e Tiziana, venuta al mondo dal matrimonio con Angela Lippi. Entrambi hanno scelto una vita lontana dai riflettori, pur restando vicini al padre: Tiziana ha collaborato per anni come sua assistente, mentre Alessandro ha costruito la sua vita in Australia con la madre.

Da loro, Baudo è diventato nonno di tre nipoti: Sean, nato nel 1990 da Alessandro, e i gemelli Nicholas e Nicole, nati nel 2010 da Tiziana. Negli ultimi anni il conduttore aveva parlato con tenerezza del ruolo di nonno e bisnonno, ricordando come la famiglia rappresentasse per lui un punto fermo, al di là del successo e delle luci della ribalta.