Pisa: aggredisce la ex e il suo nuovo compagno con schiaffi e pugni ma la donna non lo denuncia

Pisa, 8 dic. (Adnkronos) – Aggredisce la sua ex compagna e il nuovo fidanzato della donna con pugni e schiaffi ma la donna decide di non denunciarlo. Alla fine l'uomo è stato allontanato dalla Polizia. E' accaduto la scorda notte a Pisa, dove le volanti sono intervenute al ponte della Fortezza a seguito della richiesta da parte di una 30enne italiana che, mentre era in compagnia del suo attuale fidanzato, un tunisino 25enne, è stata avvicinata dall’ex convivente, anch’egli di origine tunisina, che li ha aggrediti colpendo l’uomo con un pugno, spintonandolo, offendendo la donna e tirandole uno schiaffo.

Mentre una pattuglia è rimasta sul posto, informando la richiedente e il fidanzato delle loro facoltà di legge, dunque la presentazione di una querela e l’eventuale ricorso alle cure mediche, i due hanno riferito che si riservavano di sporgere querela, rifiutando le cure mediche e dunque l’intervento dell’ambulanza sul posto perché non necessario. Nel frattempo l’ altra pattuglia si è messa alla ricerca dell’aggressore, con esito negativo.

Dopo poche ore, in piena notte, la donna ha nuovamente richiesto l’intervento della Polizia perché stava discutendo con l’ex convivente, rifattosi vivo, e temeva che la situazione degenerasse.

Stavolta la pattuglia lo ha bloccato prima che si allontanasse, identificandolo compiutamente. La lite era stata solo verbale, pertanto la donna è stata congedata, rimarcando "la necessità della presentazione di una querela per poter procedere nei di lui confronti". L’uomo è stato successivamente allontanato e redarguito "sull’astenersi dal reiterare detti comportamenti".