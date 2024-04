Planet Week, Gen. Vadalà: confronto con i ragazzi importante

Roma, 24 apr. (askanews) - "Una importante giornata di confronto con i ragazzi su un tema trasversale come è l'ambiente. Il senso è fare squadra, nel paese, e su questo portiamo l'esempio della nostra attività". Così il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la Bonifica delle Discaric...

Così il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la Bonifica delle Discariche, in occasione dell’evento “Incontri per il Pianeta: conciliare ambiente e sviluppo nel terzo millennio” al Politecnico di Torino. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della Planet Week, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in collaborazione con Connect4climate, una serie di eventi che anticiperanno il G7 Clima, Ambiente ed Energia, previsto dal 28 al 30 aprile alla Reggia di Venaria Reale.