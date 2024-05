Platis (PPE): Inverno demografico sfida europea

Roma, 23 mag. (askanews) - "Il ruolo di Bruxelles per gli enti locali è cruciale: l'Europa ci insegna a programmare meglio e il fatto che i suoi fondi siano vincolati a parametri e tempi certi, fa sì che ogni amministrazione pubblica - che deve garantire in base a questo meccanismo il funzionament...

Roma, 23 mag. (askanews) – “Il ruolo di Bruxelles per gli enti locali è cruciale: l’Europa ci insegna a programmare meglio e il fatto che i suoi fondi siano vincolati a parametri e tempi certi, fa sì che ogni amministrazione pubblica – che deve garantire in base a questo meccanismo il funzionamento dell’opera programmata, per i 5 anni successivi – lavori in modo efficiente”. Lo ha detto Antonio Platis, consigliere provinciale a Modena e candidato per Forza Italia (PPE), intervenuto a The Watcher Poll EU, il format di The Watcher Post.

“Vengo da un territorio, l’Emilia Romagna, che è la terra della Ferrari, di Ducati e Maserati, la terra che fa del packaging un’arte e delle eccellenze agricole esportate in tutto il mondo: per valorizzare e tutelare il Made in Italy a Bruxelles, è necessario mettere al centro un concetto di ambientalismo razionale e pragmatico, senza fanatismi”, ha aggiunto.

“La mia candidatura intende portare avanti i valori cristiani e mi muoverò in questo perimetro che è lo stesso del gruppo europeo a cui Forza Italia aderisce, il PPE, che ha nello statuto la difesa della vita. L’inverno demografico sarà la sfida di questo continente che va affrontata – come non si è fatto per anni – tramite politiche e servizi adeguati a sostegno della famiglia e non tramite tecniche come la procreazione medicalmente assistita”.