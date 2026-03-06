Plenaria sull'uso dei contenuti protetti per l'addestramento dell'intelligenza artificiale

FLASH – Nelle ultime ore i deputati discuteranno in sessione plenaria una proposta che tutela i contenuti protetti dal diritto d’autore dall’uso non autorizzato come materiale di addestramento per le intelligenze artificiali generative. La proposta intende bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela dei creatori, introducendo meccanismi di riconoscimento e compensazione per i titolari dei diritti.

Il testo sottolinea l’importanza di applicare le regole europee quando l’addestramento impiega materiali generati nell’Unione e segnala rischi specifici per il settore dell’informazione e per il pluralismo dei media. Dopo la votazione, il relatore della commissione giuridica incontrerà i giornalisti per illustrare le prossime tappe.

Principi chiave proposti in plenaria

La bozza propone inoltre il diritto per i creatori di impedire l’uso delle loro opere come materiale di addestramento. Si prevede anche una remunerazione equa per i titolari dei diritti, secondo quanto indicato nella proposta.

Protezione del settore della stampa

Il documento riserva attenzione al settore della stampa, richiamando il rischio che l’uso massivo di articoli per addestrare modelli generativi comprometta il pluralismo informativo.

I deputati sottolineano che la copia diffusa di contenuti giornalistici può ridurre la qualità delle fonti e minare l’ecosistema economico dell’informazione professionale. Si segnala la necessità di misure specifiche per tutelare la sostenibilità del giornalismo.

Giurisdizione e contenuti generati nell’UE

La bozza ribadisce che l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale con materiale prodotto nell’Unione rientra sotto il diritto UE. Questa scelta mira a impedire che fornitori o piattaforme aggirino le regole europee applicando norme più permissive in altre giurisdizioni.

La norma si inserisce nella discussione più ampia sulla tutela della sostenibilità del giornalismo. In particolare, punta a garantire che le opere e i contenuti creati nell’Unione restino soggetti alle stesse tutele, anche quando utilizzati per finalità di addestramento.

Aspetti pratici dell’incontro con i media

Il relatore della commissione giuridica, Axel Voss (EPP, DE), terrà un briefing per i giornalisti subito dopo il voto plenario. L’incontro servirà a illustrare il contenuto della bozza e i prossimi passi procedurali.

La sessione è stata organizzata sia in presenza sia in modalità remota, per facilitare la partecipazione della stampa europea. Sul posto i nostri inviati confermano l’interesse diffuso dei media sulle implicazioni normative per i servizi digitali.

Dettagli logistici: quando e dove

Sul posto i nostri inviati confermano che la conferenza stampa è programmata per Tuesday 10 March, 15.00-15.30 CET. Si svolgerà presso il Parlamento europeo a Strasburgo, nella sala stampa Daphne Caruana Galizia (Weiss N -1/201). È prevista la trasmissione via Interactio, con interpretazione verso e da inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e polacco.

Come partecipare e porre domande da remoto

I giornalisti accreditati possono intervenire direttamente in sala. Chi partecipa da remoto utilizzerà Interactio per porre domande in diretta. Per connettersi è necessario un iPad con Safari o un computer Mac/Windows con Google Chrome, inserendo nome e testata nei campi richiesti. Per una migliore qualità audio si raccomandano cuffie e microfono; l’interpretazione è disponibile solo per chi attiva il video durante l’intervento.

I suggerimenti tecnici per i relatori remoti

Si raccomanda di collegarsi con anticipo, almeno 30 minuti prima dell’inizio, per verificare audio e connessione. Per una migliore qualità audio è consigliato l’uso di cuffie e microfono. Chi riscontra problemi può avvalersi dell’assistenza informatica predisposta dall’organizzazione. Durante la sessione, l’apertura della finestra di chat consente di ricevere messaggi operativi e comunicazioni del servizio utili per intervenire senza intoppi.

Materiale disponibile e streaming

La conferenza sarà trasmessa in diretta e poi resa disponibile on demand sul Multimedia Centre del Parlamento. Le linee guida tecniche per i relatori remoti contengono raccomandazioni su formato file, tempi di consegna e requisiti per l’interpretazione. L’interpretazione è accessibile esclusivamente ai partecipanti che attivano il video durante il proprio intervento.

Prospettive successive al voto

Sul piano procedurale, dopo il briefing il dibattito parlamentare proseguirà con l’analisi degli emendamenti e l’organizzazione delle fasi negoziali con le altre istituzioni. L’obiettivo dichiarato resta definire regole chiare che bilancino l’innovazione delle AI generative con la necessaria tutela dei diritti d’autore e del pluralismo mediatico, inteso come la varietà di fonti e opinioni nel sistema informativo. Le parti coinvolte prevedono incontri tecnici e interistituzionali nelle prossime settimane per armonizzare le proposte e stabilire tempi e modalità delle ulteriori consultazioni.