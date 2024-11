Pmi: Mattarella, 'volano di investimento per il futuro, artigianato evita spopolamento territori'

Pmi: Mattarella, 'volano di investimento per il futuro, artigianato evit...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "L’artigianato, le medie, le piccole e le microimprese costituiscono una forza del tessuto economico del Paese e si contraddistinguono anche come eccellenze nei mercati globali. La creatività, la passione, l’esplorazione del futuro proprio alle imprese di dimensione minore sono una ricchezza che alimenta l’intero sistema economico". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Cna, Dario Costantini, in occasione dell'Assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.

"La capacità di creare valore -sottolinea ancora il Capo dello Stato- richiede di individuare e accompagnare le evoluzioni dei processi produttivi, ottimizzando l’organizzazione delle filiere con l’apporto di conoscenze e competenze offerto dalle nuove tecnologie e dal prezioso contributo delle giovani generazioni".

"L’inclusione dei giovani realizza un modello virtuoso in grado di rendere l’Italia ancor più competitiva nel contesto internazionale, creando le condizioni per una crescita sostenibile, equilibrata e duratura, esemplare sostegno alla coesione sociale. Le reti produttive del mondo delle piccole e medie imprese, con la flessibilità che le caratterizza, vanno sostenute nella loro crescita, rappresentando un volano di investimento sul futuro".

"Qualificazione professionale e formazione sono fattori chiave su cui calibrare l’adozione di 'politiche attive' del lavoro volte a facilitare l’ingresso dei giovani in ogni forma e struttura imprenditoriale, con particolare riguardo al segmento dell’artigianato, modello produttivo di prossimità in grado di generare fenomeni positivi, capace di fungere da catalizzatore, di generare sviluppo locale in territori gravati da abbandono e spopolamento. Gli artigiani -conclude Mattarella- rappresentano una forza sociale importante e da loro dipende una parte cospicua del progresso italiano".