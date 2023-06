Pnrr: Barelli (Fi), 'pensato in emergenza Covid e senza guerra, va attualizzato'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “L’opposizione fa l’opposizione! Certo, sarebbe meglio se lavorasse insieme a noi nell’interesse dell’Italia, invece di essere solo disfattista e attaccarsi a polemiche strumentali e inutili. Il Pnrr è stato pensato in piena emergenza Covid. Non c’era la guerra in Ucraina, non c’era l’aumento del costo delle materie prime ed energetiche, l’inflazione non raggiungeva certo ai livelli attuali. Il piano deve essere attualizzato e tutti i fondi devono essere spesi bene per far ripartire il Paese”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a Il Dubbio.