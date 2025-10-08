Pnrr: Di Maggio (Fdi), 'riconoscimento Commissione frutto gestione efficace Governo'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "L’ennesimo riconoscimento per l’ottimo lavoro portato avanti sul Pnrr arriva dalla Commissione europea che, nella sua quarta relazione annuale sull’attuazione del Piano, colloca l’Italia tra le Nazioni di testa in Europa per quanto riguarda l’attuazione dello stesso e per l’ammontare dei fondi già ricevuti. Un risultato straordinario, frutto della gestione efficace e lungimirante del Governo Meloni e dell’impegno costante prima del ministro Fitto e oggi del ministro Foti, che hanno saputo trasformare il Pnrr in un vero motore di crescita e modernizzazione".

Così il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.

"Secondo la Commissione, gli investimenti del Piano genereranno quasi 190 miliardi di euro di ricchezza aggiuntiva entro il 2030, pari a circa il 9% del PIL nazionale. Numeri che confermano una strategia vincente e una visione chiara di sviluppo e stabilità per la nazione. L’Europa promuove l’Italia a pieni voti. Soltanto la sinistra in Italia, palesemente anti italiana, non riesce a riconoscere i brillanti risultati del governo Meloni", conclude.