Pnrr, Draghi: sarà cammino impegnativo, occhi dell’Ue su Italia

Roma, 23 giu. (askanews) – “L’approvazione da parte della Commissione Ue del Pnrr è “soltanto il primo passo. Nei prossimi mesi ci aspetta un cammino impegnativo, per avviare i progetti di investimento previsti e per portare avanti l’agenda di riforme. Gli occhi dell’Europa sono sull’Italia. Il nostro è infatti il programma più sostanzioso, per un importo pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare.

Il successo del programma Next Generation EU dipende in larga parte da noi”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

“L’erogazione dei fondi – ha aggiunto – dipenderà dall’approvazione da parte del Consiglio, ed è importante che questo avvenga in modo rapido ed efficace. L’approvazione del Piano italiano da parte della Commissione, confermata dalla presidente von der Leyen durante la sua visita di ieri a Roma, conferma il grande lavoro svolto dal nostro Paese.

Abbiamo messo insieme un piano ambizioso di riforme e investimenti e lo abbiamo fatto con la collaborazione degli enti territoriali, delle parti sociali e del Parlamento che ci tengo a ringraziare. Il vostro ruolo come Parlamento sarà fondamentale durante tutta l’attuazione del Piano”.