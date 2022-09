Pnrr, Italia supera esame preliminare Ue per seconda rata

Bruxelles, 27 set. (askanews) – L’Italia avanti spedita con il Pnrr. La Commissione europea ha approvato una valutazione preliminare positiva della seconda richiesta dell’Italia di pagamento di 21 miliardi di euro, di cui 10 miliardi in sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti, nell’ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave al centro del Recovery plan europeo “NextGenerationEU”.

“La Commissione ha concluso che l’Italia ha conseguito tutti i 45 obiettivi e tappe intermedie correlati alla richiesta” della seconda rata, ha affermato la portavoce per gli Affari economici e finanziari, Veerle Nuyts.

“L’Italia continua a dar prova di un considerevole slancio riformatore in settori strategici fondamentali, quali l’impiego pubblico e gli appalti pubblici. Porgiamo dunque le nostre congratulazioni all’Italia augurandoci che prosegua per questa strada! La Commissione l’accompagnerà in questo percorso di ripresa”, ha commentato in una nota la presidente della Commissione Europea, Ursula von Der Leyen.

Il prossimo governo avrà la responsabilità di cogliere “l’opportunità unica” che rappresenta il Pnrr per l’Italia, onorando gli impegni rimanenti previsti dal Piano, ha affermato il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, commentando il primo via libera che la Commissione ha dato oggi al pagamento della seconda rata del Pnrr italiano.