La recente controversia che ha coinvolto Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025, ha acceso un dibattito sul razzismo, i social media e la responsabilità pubblica. Un gesto apparentemente leggero – tirare gli occhi a mandorla simulando tratti asiatici – si è trasformato in uno scandalo nazionale e internazionale, con conseguenze che hanno travolto la reginetta, la politica finlandese e persino le relazioni diplomatiche del Paese.

Dal concorso alla polemica: la crisi politica e diplomatica generata dal gesto

La polemica non si è limitata ai social e ai media, ma ha travolto anche la politica finlandese. Il primo ministro Petteri Orpo ha definito l’episodio “scriteriato e stupido” e si è scusato formalmente con Giappone, Cina e Corea del Sud, affermando che simili comportamenti sono “dannosi per il Paese” e che “razzismo e discriminazione non hanno posto nella società finlandese”.

La controversia ha visto protagonisti anche tre parlamentari del partito populista di destra Veri Finlandesi, che hanno replicato il gesto sui loro profili, accompagnando alcune immagini con lo slogan “Je suis Sarah”. L’iniziativa ha innescato ulteriori tensioni, costringendo alcuni dei deputati coinvolti a scusarsi, mentre altri hanno rifiutato di farlo.

La vicenda ha avuto ripercussioni concrete, con una società di produzione finlandese che ha sospeso progetti in Giappone e Finnair che ha segnalato danni reputazionali. Come sottolineato dal primo ministro, “Questi post non riflettono i valori di uguaglianza e inclusione della Finlandia”, ribadendo la distanza del governo dalle provocazioni di alcuni membri della maggioranza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Suomi • Miss Finland 🇫🇮• Miss Universe Finland (@missfinlandofficial)

Miss Finlandia perde la corona per gesto sugli occhi a mandorla: le scuse e il passaggio del titolo

Sarah Dzafce, eletta Miss Finlandia lo scorso settembre, ha visto il suo titolo durare poco: un gesto postato sui social le è costato il titolo e l’espulsione dal concorso di Miss Universo. Nel video incriminato, la ventiduenne tirava gli occhi con le dita, simulando tratti asiatici, accompagnando la clip con la didascalia “Mangiamo cinese”.

L’ondata di critiche per razzismo è stata immediata e impietosa. In un primo momento Dzafce ha tentato di giustificarsi: secondo la sua versione, stava solo massaggiando le tempie per alleviare un mal di testa, e la foto era stata scattata e condivisa da un’amica senza il suo consenso. Tuttavia, di fronte alla pressione crescente, la reginetta ha presentato pubblicamente le sue scuse:

“Vorrei iniziare porgendo le mie più sentite scuse a tutti coloro che ho offeso e ferito… il rispetto per gli altri è una delle cose più importanti per me”.

Nel frattempo, la corona di Miss Finlandia è stata assegnata alla seconda classificata, Tara Lehtonen, mentre la vicenda continua a essere ricordata come uno degli scandali più rilevanti nella storia recente del concorso.