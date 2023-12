Politica: Di Maio, 'mio ritorno? Non ci penso, in futuro voglio essere più Luigi e meno Di Maio'**

**Politica: Di Maio, 'mio ritorno? Non ci penso, in futuro voglio essere...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Un ritorno in politica? "Da un punto di vista di mia serenità personale non sto pensando assolutamente a questo, sto cercando di svolgere al meglio il mio mandato. In futuro voglio essere più Luigi e meno Di Maio". Risponde così Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione europea per la Regione del Golfo, ospite di Piazza Pulita, su La7.