Politica: 'più trasparenza più partecipazione, domani Acli presenta 2 pdl

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Domani alle ore 11 a Roma, presso la Federazione nazionale della stampa, in via delle Botteghe Oscure n. 54, si terrà la conferenza stampa di presentazione di due proposte di legge popolare targate Acli per la trasparenza dei partiti e per la partecipazione alla vita politica dei cittadini.

La questione politica che preoccupa le Acli è quella del recupero del rapporto di fiducia tra elettori ed istituzioni e la riattivazione dei canali della partecipazione. “A pochi giorni dalle elezioni europee e amministrative, rischiamo di assistere ad una nuova vittoria del l'astensionismo – spiega Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli -. Per questo abbiamo avvertito la necessità e il senso di responsabilità di presentare ai media, proprio nella sede della Federazione nazionale della stampa, le proposte che le Acli nazionali, insieme all’associazione Argomenti 2000, hanno deciso di mettere in campo. Proposte che partiranno con una mobilitazione straordinaria da metà giugno e continueranno per i prossimi mesi, in parallelo con l'avvio della campagna referendaria sul premierato opposta a quella verso la quale vogliamo andare”.

Alla conferenza di domani interverranno il presidente nazionale delle Acli Manfredonia, e il presidente di Argomenti 2000, Ernesto Preziosi. Seguiranno un approfondimento sui dati dell’astensionismo e della partecipazione politica in Italia e la presentazione delle due proposte di legge popolare che verranno depositate il giorno dopo presso la Corte di Cassazione.