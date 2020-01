Referendum sul taglio dei parlamentari: indetto per il 29 marzo

Il Consiglio dei Ministri ha indicato per domenica 29 marzo la data del previsto referendum sul taglio dei parlamentari.

Nella giornata del 27 gennaio il Consiglio dei Ministri ha indicata la data per il previsto referendum sul taglio dei parlamentari, che stando a quanto stabilito su indicazione del Premier Giuseppe Conte verrà indetto per domenica 29 marzo 2020. La data per il referendum è stata decisa a seguito dell’approvazione dello stesso da parte della Corte di Cassazione, dopo le firme raccolte da un quinto dei senatori al fine di abrogare la norma sul taglio dei parlamentari fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle.