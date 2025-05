Il contesto attuale delle politiche abitative

In un’epoca in cui le città europee affrontano sfide senza precedenti legate all’emergenza abitativa, le parole di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, risuonano come un campanello d’allarme. Durante il convegno ‘Le città tra bellezza e turismo di massa: la regolazione sostenibile’, Gualtieri ha evidenziato che le politiche pubbliche per la casa non possono limitarsi a ridurre il turismo, ma devono puntare a creare più alloggi popolari e a promuovere l’edilizia sociale.

La rigenerazione urbana diventa quindi un tema centrale, richiedendo un intervento coordinato tra governo e istituzioni europee.

Un piano ambizioso per l’Europa

Gualtieri ha recentemente partecipato a Bruxelles alla presentazione di un piano ambizioso, volto a mettere al centro dell’agenda europea il recupero delle politiche abitative. Questo piano si propone di sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione, comprese quelle intermedie che rischiano di essere espulse dalle città a causa dell’aumento dei costi degli affitti. La proposta include misure come la limitazione degli affitti e un incremento dell’edilizia agevolata, per garantire alloggi a prezzi calmierati per studenti, anziani e altre categorie in difficoltà.

Regolamentazione degli affitti brevi

Un altro punto cruciale sollevato da Gualtieri riguarda la regolamentazione degli affitti brevi. Sebbene questa misura sia fondamentale per affrontare l’emergenza abitativa, il sindaco avverte che non può essere considerata l’unica soluzione. Da troppo tempo, in Italia, le politiche pubbliche per la casa sono state trascurate, e ora è necessario un cambio di rotta. La sfida è complessa e richiede un approccio integrato che vada oltre la semplice regolamentazione, mirando a una visione più ampia e sostenibile per il futuro delle città europee.