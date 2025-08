Ponte Messina: Conte, 'Salvini sottrae risorse a infrastrutture necessarie'**

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Ecco qui l'ennesimo annuncio del ministro Salvini per l'inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto. Contemporaneamente però il Sole 24 Ore ci avverte: 'Guardate che mancano 17 miliardi per completare la linea ferroviaria dell'Alta velocit&ag...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Ecco qui l'ennesimo annuncio del ministro Salvini per l'inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto. Contemporaneamente però il Sole 24 Ore ci avverte: 'Guardate che mancano 17 miliardi per completare la linea ferroviaria dell'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria'. Invece no, il ministro Salvini si è incaponito ed è andato a sottrarre risorse a progetti necessari, a definanziare infrastrutture realmente utili per i cittadini, per concentrare tutte queste risorse, 13 miliardi e mezzo, sul Ponte sullo Stretto.

Andando a recuperare un progetto vecchio di 10 anni con tutte le criticità insuperate". Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social.

"E peraltro già oggi, noi sappiamo che pagheremo un miliardo e mezzo di penali pure se il Ponte non si realizzerà, a tutte le aziende coinvolte. Quale stratagemma utilizzano per realizzare celermente questo Ponte? Lo qualificano infrastruttura militare. Quindi voi nel vostro Paese, nella vostra città se avete un ospedale che stanno chiudendo, una scuola fatiscente dovete inventarvi questo stratagemma… Cercate di ottenere la riqualificazione come deposito di armamenti e allora sì che vi riempiranno di soldi".