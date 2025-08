Ponte Messina: Siracusano, 'storia presenta il conto, aveva ragione Berlusconi'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - “Oggi è una giornata storica. Malgrado anni di ostruzionismo, ricorsi pretestuosi e polemiche ideologiche, il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Il via libera definitivo del Cipess al progetto esecutivo segna un punto di non ritorno: i cantieri par...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata storica. Malgrado anni di ostruzionismo, ricorsi pretestuosi e polemiche ideologiche, il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Il via libera definitivo del Cipess al progetto esecutivo segna un punto di non ritorno: i cantieri partiranno entro poche settimane. Abbiamo battuto i professionisti del ‘no’, quelli che preferiscono il blocco allo sviluppo, l’isolamento all’integrazione.

Hanno provato in ogni modo a fermare questa giornata, ma la storia ha presentato il conto: aveva ragione Silvio Berlusconi". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

"Il Ponte -aggiunge- sarà il simbolo dell’Italia che rialza la testa e guarda lontano. Porterà lavoro, crescita e connessione stabile con l’Europa. E sarà il riscatto del Mezzogiorno, finalmente al centro del Mediterraneo. Questo risultato è merito di un Governo che ha avuto il coraggio di decidere: Giorgia Meloni ha reso il Ponte una priorità strategica, Antonio Tajani ha garantito il costante sostegno di Forza Italia, e Matteo Salvini lo ha portato, con grande determinazione, al via libera definitivo. Questa giornata, carica di significato, è dedicata soprattutto al presidente Berlusconi: è stato lui il primo a realizzare concretamente questo progetto e a credere in questa grande opera. Il Ponte era uno dei suoi più grandi sogni, adesso finalmente diverrà realtà. A lui, al suo coraggio, alla sua visione, va il nostro pensiero e la nostra gratitudine. Questo traguardo è per lui”.