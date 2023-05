Ponte Stretto, Salvini: sono orgoglioso, porterà tanto lavoro

Catania, 26 mag. (askanews) – “E’ un’emozione da ministro e da italiano, dopo tante chiacchiere, avere finalmente approvato il progetto del Ponte di tutti gli italiani. Non unisce solo Sicilia e Calabria, ma tutto il Paese e porterà centomila posti di lavoro vero e che libererà mare e aria e permetterà a milioni di italiani, che ammirano questa splendida terra, di venire in Sicilia spendendo di meno. E complessivamente ci sono oltre 30 miliardi di investimenti in infrastrutture in Sicilia. E’ una cosa che mi rende orgoglioso”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando a margine con i giornalisti a Catania in occasione della chiusura di campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato a sindaco Enrico Trantino.