Portogallo: Mattarella, 'da Italia cordoglio e massima solidarietà'**

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Ho appreso con sgomento la notizia del tragico incidente occorso ieri alla Funicolare della Gloria a Lisbona, causando numerose vittime. Quanto accaduto ha suscitato sentimenti di tristezza e commozione in tutta Italia. In questa dolorosa circostanza partecipiamo con fraterna vicinanza al lutto delle famiglie e dell’amico popolo portoghese, mentre auguriamo pieno successo a quanti sono impegnati nei soccorsi e un pronto ristabilimento ai feriti".

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all'omologo del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.

"A nome della Repubblica italiana e mio personale -aggiunge il Capo dello Stato- le giungano, caro presidente e amico, le espressioni del più profondo cordoglio e della massima solidarietà".