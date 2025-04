Premi Ischia 2025: riconoscimenti per il giornalismo di qualità

Premi Ischia 2025: riconoscimenti per il giornalismo di qualità

Un riconoscimento per l’eccellenza giornalistica

Il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2025 ha premiato figure di spicco nel panorama informativo, con Anton Troianovski, direttore della sede di Mosca de “The New York Times”, che si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento. Troianovski è stato elogiato per i suoi reportage incisivi e le analisi approfondite sulla politica e l’economia russa, nonché sulle dinamiche delle ex repubbliche sovietiche.

La sua capacità di esplorare i cambiamenti in atto, specialmente in relazione all’impatto della guerra in Ucraina, lo ha reso un punto di riferimento nel settore.

Politico.eu e il premio europeo

Il premio Ischia europeo è stato conferito alla redazione di Politico.eu, diretta da Kate Day. Questo sito, lanciato nel 2015, ha saputo conquistare un ruolo centrale nell’informazione europea, offrendo contenuti di alta qualità che sono stati apprezzati sia dagli esperti del settore che dal pubblico generale. La giuria ha riconosciuto l’importanza di Politico.eu nel fornire un’informazione accurata e tempestiva su temi cruciali per l’Europa.

Il contributo di Nina Palmieri

Nina Palmieri, inviata de “Le Iene”, è stata premiata come giornalista italiana dell’anno per il suo impegno nel trattare temi di rilevanza sociale, in particolare quelli legati ai diritti delle donne e delle persone vulnerabili. I suoi servizi hanno dimostrato una sensibilità unica e una dedizione nel portare alla luce problematiche spesso trascurate, rendendola una figura di riferimento nel panorama giornalistico italiano.

Premi speciali e giuria di esperti

Tra i premi speciali, sono stati riconosciuti Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera, e l’ANSA per i suoi 80 anni di attività. La giuria, presieduta dall’Ambasciatore Giampiero Massolo, ha visto la partecipazione di nomi illustri del giornalismo italiano, tra cui direttori di importanti testate come “Il Messaggero”, “Corriere della Sera” e “la Repubblica”. Questo ampio panel di esperti ha garantito una selezione accurata e rappresentativa delle migliori pratiche nel giornalismo contemporaneo.