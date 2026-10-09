Il Comitato norvegese per il Nobel ha annunciato, nella tradizionale cerimonia di Oslo, che la giurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay sarà la vincitrice del Nobel per la Pace 2026. La decisione, presa tra 287 candidature, celebra una vita dedicata al diritto internazionale e alla lotta contro le violazioni più gravi dei diritti umani.

Le tappe fondamentali della carriera di Navi Pillay

Pillay, nata il 23 settembre 1941 in Sudafrica da una famiglia di origine indiana, ha infranto numerose barriere: è stata la prima donna di colore a sedere nell’Alta Corte sudafricana e, successivamente, ha ricoperto ruoli di spicco nelle corti internazionali. Dal 1995 è stata giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) diventandone presidente nel 1999 e firmando la celebre sentenza Akayesu, che per la prima volta ha riconosciuto lo stupro come crimine di genocidio.

Nel 2003 è passata all’Aia per diventare giudice della neonata Corte penale internazionale (CPI) operando nella sezione d’appello. Dal 2008 al 2014 ha diretto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani periodo in cui ha criticato apertamente l’uso del veto da parte del Consiglio di Sicurezza, considerato un ostacolo alla giustizia internazionale.

Il rapporto sulla Striscia di Gaza e la reazione internazionale

Negli ultimi anni Pillay ha guidato la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. Il rapporto pubblicato nel 2025 ha definito le azioni israeliane a Gaza come genocidio un’accusa che ha scatenato un’ondata di critiche e lamentele da parte di Israele e di alcuni governi occidentali. Il ministero degli Esteri israeliano ha definito la decisione del Nobel una “grottesca strumentalizzazione” e ha paragonato le reazioni a un applauso di Goebbels dall’inferno.

Parallelamente, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la CPI, promettendo di bloccare le transazioni finanziarie a favore del tribunale, definito “fuorilegge” dal segretario di Stato. La stessa settimana il presidente della CPI, Tomoko Akane, ha commentato il premio sottolineando l’importanza di difendere lo Stato di diritto in un contesto di crescente pressione politica.

Il messaggio di Pillay dopo l’annuncio

Nel suo discorso, Pillay ha dedicato il premio “a tutti i sopravvissuti a crimini internazionali” e ha ribadito che “la pace richiede giustizia”. Ha spiegato che il suo lavoro sulla commissione onu si è basato su un’analisi rigorosa dei fatti, senza alcuna influenza politica, e ha invitato la comunità globale a rimanere unita nella difesa dei diritti umani, soprattutto in un periodo in cui la CPI è sotto attacco.

Dettagli sul premio e ripercussioni future

Il Nobel per la Pace 2026 ha un valore di 12 milioni di corone svedesi, equivalenti a circa 1,2 milioni di dollari. Il premio segue l’onorifica menzione del 2025 a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, che aveva suscitato polemiche offrendo la medaglia a donald trump. Come per gli altri premi Nobel, il riconoscimento non può essere trasferito a terzi.

Le reazioni internazionali al conferimento a Pillay sono state contrastanti: mentre le organizzazioni per i diritti umani hanno applaudito la scelta, i governi di Israele e degli Stati Uniti hanno espresso forte dissenso, sostenendo che la premiazione legittima accuse che definiscono “menzogne”. Il Comitato norvegese ha risposto precisando che non intende pronunciarsi sulla questione del genocidio, ricordando che spetta ai tribunali internazionali decidere.

La scelta di Navi Pillay sottolinea l’importanza di una bussola morale capace di guidare il diritto internazionale verso una più ampia tutela dei civili, anche quando le pressioni politiche sembrano indebolire il sistema.