Aveva aperto le porte di casa con l’intenzione di aiutare una donna in difficoltà, ma quella scelta si è trasformata in un pesante danno economico. Un pensionato di Filottrano si è ritrovato con oltre 5mila euro di affitti non pagati, l’appartamento da ripristinare e due gatti abbandonati al suo interno.

Prima l’aiuto, poi gli affitti non pagati: il proprietario costretto allo sfratto

Aveva deciso di affittare il suo appartamento per venire incontro a una donna che, in quel momento, aveva bisogno di trovare una sistemazione. È così che il 9 giugno 2025 un pensionato di Filottrano, in provincia di Ancona, aveva consegnato le chiavi del suo alloggio in centro a una cinquantenne residente a Osimo. L’uomo, come raccontato al Corriere Adriatico, aveva scelto inizialmente di non chiederle alcun pagamento per il primo mese: «Era disperata, doveva lasciare un’altra casa.

Ho cercato di aiutarla, aveva anche una bambina piccola». Dal primo luglio era poi entrato in vigore il contratto, con un canone di 380 euro mensili più le spese. Il pagamento, però, non sarebbe mai arrivato. Secondo il proprietario, l’inquilina non avrebbe versato neppure la cauzione e, con il passare dei mesi, si sarebbero accumulati oltre 5mila euro di canoni arretrati, oltre alle utenze che inizialmente il pensionato aveva anticipato per consentirle di completare il cambio di residenza e le volture.

«Mi scriveva: “Appena prendo lo stipendio le saldo tutto”», ha raccontato l’uomo.

La donna avrebbe attraversato un periodo di difficoltà economica, aggravato dalle spese legate alla figlia, sottoposta a cure all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Dopo diversi mesi senza incassi, il proprietario ha quindi intrapreso la procedura per morosità, arrivando allo sfratto eseguito nei primi giorni di settembre.

Occupante abusiva devasta la casa: 450kg di rifiuti e affitti mai incassati

Il rientro nell’abitazione avrebbe riservato al pensionato una sorpresa ben diversa da quella che si aspettava. L’appartamento era stato recentemente ristrutturato, con nuovi pavimenti e impianti, ma al momento della riconsegna si sarebbe presentato in condizioni molto compromesse. «Quando siamo entrati non credevamo ai nostri occhi», ha riferito l’uomo al Corriere Adriatico, spiegando di aver trovato circa 450 chili di rifiuti all’interno dell’alloggio.

Per liberare i locali dai materiali accumulati sarebbero stati necessari 180 euro, mentre altri 70 euro sono stati spesi per le pulizie e circa 1.400 per ritinteggiare le pareti, senza conteggiare il lavoro svolto personalmente dal proprietario e dai suoi familiari. «Per me è stata una vendetta», ha commentato il pensionato, che ora spera almeno di recuperare quanto non incassato: «Mi accontenterei anche solo dell’affitto arretrato».

Nell’abitazione sarebbero stati inoltre trovati due gatti, rimasti senza la loro proprietaria. I vicini li avrebbero sentiti miagolare e, nel frattempo, provveduto a lasciare loro acqua e cibo. Dopo la segnalazione sono intervenuti la polizia locale e i veterinari dell’Asl, che hanno soccorso gli animali. La donna è stata inoltre denunciata per abbandono di animali. «Io l’ho fatta entrare per aiutarla. Mi sono ritrovato non solo senza soldi, ma anche con la casa devastata. Provo soltanto rabbia», ha concluso il proprietario.