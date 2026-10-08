Durante la notte di venerdì 9 ottobre, una violenta perturbazione ha attraversato l’Isola d’Ischia, generando tuoni assordanti, lampi frequenti e piogge torrenziali. In quel contesto di estrema instabilità, una scarica elettrica ha colpito la storica chiesa di San Gaetano situata nel centro di Forio, provocando gravi danni alla cupola gialla che domina il panorama del porto.

Il danno alla cupola e la chiusura dell’edificio sacro

La scossa ha strappato ampie porzioni di intonaco e materiale da costruzione dall’interno della volta, facendo cadere calcinacci sul pavimento, persino a pochi passi dall’altare. Il parroco, don Beato Scotti ha immediatamente disposto la chiusura della chiesa in attesa di una verifica strutturale e di lavori di messa in sicurezza.

La struttura, eretta nel XVII secolo su iniziativa di marinai e pescatori foriani, è uno dei simboli più riconoscibili del centro storico e ospita ogni anno la tradizionale Novena di Natale, un appuntamento molto sentito dalla popolazione locale.

Altri interventi di emergenza: il soccorso a Casandrino

Lo stesso temporale ha provocato allagamenti nella zona di Casandrino, a nord di Napoli.

Una automobilista, rimasta bloccata in un sottopasso allagato, ha richiesto aiuto dopo che il veicolo è andato in panne. I vigili del fuoco, già impegnati nel soccorso di numerose strade inondate, sono riusciti a trarre in salvo la donna e a trasferirla in un punto sicuro.

Allerta meteo arancione: ampliamento e nuove misure

Di fronte alla persistenza delle precipitazioni intense, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’ allerta meteo in corso, estendendola a tutto il territorio regionale e innalzandone il livello in diverse aree. Da oggi alle ore 15:00 fino alla stessa ora di domani, venerdì 9 ottobre, la zona 1 – che comprende la Piana campana, Napoli, le isole del Golfo (Ischia, Procida, Capri) e l’area vesuviana – passa al livello arancione. In tutte le altre zone l’avviso rimane giallo. Il bollettino prevede rovesci intensi, con rischio di frane superficiali, colate di fango e possibili danni idrogeologici diffusi.

Impatto sulle zone dell’Isola e sui servizi pubblici

Nel territorio di Serrara Fontana, situato sul Monte Epomeo, le piogge hanno superato i 61 millimetri, trascinando fango, pietre e detriti verso le strade sottostanti. I punti più critici sono stati la piazza Arturo Trofa e la località Cavonera, dove la carreggiata è stata quasi inghiottita dal materiale accumulato. Le operazioni di sgombero sono iniziate nelle prime ore del mattino, con mezzi e personale impegnati a ripristinare la viabilità. Parallelamente, fino alle 15:00 è rimasta in vigore l’allerta gialla per l’intera isola, con l’obbligo di chiusura di cimiteri, parchi, spiagge e impianti sportivi, per tutelare la popolazione da ulteriori pericoli.