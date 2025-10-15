La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre 2025, in Calabria. Previste infatti forti piogge, le scuole in diversi comuni rimarranno chiuse.

Maltempo, allerta meteo arancione in Calabria: attivate le misure di prevenzione

Domani, giovedì 15 ottobre 2025, il maltempo di abbatterà sulla Calabria, in particolare su Catanzaro e provincia.

La Protezione Civile ha infatti diramato l’allerta meteo arancione, per rischio idrologico dovuto alle forti piogge previste. Il Comune di Catanzaro ha già attivato le misure di prevenzione, predisposto ad esempio il monitoraggio dei canaloni nelle aree più a rischio, ed è stata effettuata la pulizia delle caditoie.

Maltempo, allerta meteo arancione in Calabria: scuole chiuse in diversi comuni

Come abbiamo appena visto, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre 2025, a Catanzaro. L’amministrazione comunale ha già attivato le misure di prevenzione e, inoltre, il sindaco ha disposto un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Catanzaro. Si raccomanda inoltre ai cittadini di prestare la massima attenzione viste appunto le previsioni avverse per la giornata di domani. Evitare di passare ad esempio in zone a rischio, come ponti, sottopassaggi, passaggi fluviali e lungomare.