È morto a 76 anni Federico l’Olandese Volante, storico conduttore radiofonico e dj. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della radio italiana, dove per oltre cinquant’anni ha accompagnato generazioni di ascoltatori.

È morto a 76 anni Federico l’Olandese Volante, storico conduttore radiofonico, dj e produttore discografico. Ricoverato in terapia intensiva a Monopoli, in Puglia, Frederik Matthijs Van Stegeren lascia un segno indelebile nella storia della radio italiana, grazie a una carriera di oltre cinquant’anni tra Radio Monte Carlo, Radio 105 e RTL 102.5.

Addio a Federico l’Olandese Volante: da Radio Monte Carlo a RTL 102.5, una carriera lunga oltre cinquant’anni

Il mondo della radio piange la scomparsa di Frederik Matthijs Van Stegeren, conosciuto da milioni di ascoltatori come Federico l’Olandese Volante. Aveva 76 anni ed è morto all’ospedale di Monopoli, in Puglia, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. Conduttore radiofonico, dj e produttore discografico, ha attraversato oltre cinquant’anni di storia della comunicazione, diventando uno dei protagonisti della stagione delle radio libere e dell’evoluzione della radiofonia italiana.

Nato il 19 aprile 1950 a Deventer, nei Paesi Bassi, aveva trascorso parte dell’infanzia sul lago di Garda, dove il padre gestiva un villaggio turistico. Nel 1969 si iscrisse alla facoltà di Architettura dell’Università di Amsterdam, senza però terminare gli studi: la passione per la musica e per il mondo radiofonico prese il sopravvento.

Dopo aver assistito dal vivo alle esibizioni di gruppi e artisti come Pink Floyd, Doors e Rolling Stones, iniziò il suo percorso a Radio Veronica, emittente olandese che trasmetteva da una nave al di fuori delle acque territoriali per aggirare il monopolio statale. Fu proprio il direttore artistico Noel Coutisson ad attribuirgli il soprannome di “Olandese Volante”, destinato ad accompagnarlo per tutta la carriera.

La consacrazione arrivò in Italia nel 1972, quando approdò a Radio Monte Carlo, chiamato dallo stesso Coutisson per portare il suo stile anche al pubblico italiano. Qui nacque il Federico Show, programma che contribuì a renderlo celebre grazie a una conduzione dinamica, alla voce profonda e a una forte impronta rock. Durante il periodo nel Principato di Monaco, alternava il lavoro in radio alle serate come dj al Jimmy’z. Nel 1977 passò a Rai Radio 2, dove condusse A tutte le radioline insieme a Herbert Pagani e Riccardo Heinen. L’anno successivo iniziò la lunga esperienza a Radio 105, durata dodici anni, mentre nel 1983 si cimentò anche con la televisione conducendo Popcorn su Canale 5. Nel 1984 arrivò a RTL 102.5, emittente con cui rimase per sedici anni e dove fu protagonista di The Flight, uno degli appuntamenti più riconoscibili della sua carriera. Successivamente lavorò a R101 e, dal 2015 alla fine del 2024, a Radio Norba.

Dopo aver annunciato l’intenzione di ridurre gli impegni e trasferirsi in Tunisia, continuò comunque a tornare dietro al microfono per occasioni speciali: nel gennaio 2025 partecipò a una puntata di The Flight e approdò poi a Radiofreccia con 50 anni a tutto rock. Parallelamente alla radio, coltivò la passione per la scrittura e la produzione musicale, firmando anche la hit Wojtyla Disco Dance. Tra i suoi libri figurano Radio Files, Il Principato. Storie di radio e rock’n’roll, pubblicato nel 2016, e Il cartello olandese, del 2019. Nel corso degli anni ricevette riconoscimenti come la Radiogrolla nel 2007 e le Cuffie d’oro nel 2011.

È morto Federico l’Olandese Volante, addio alla storica voce della radio italiana

RTL 102.5 ha ricordato Federico l’Olandese Volante con un messaggio d’addio, sottolineando il suo contributo alla storia della radio italiana e il lungo percorso professionale condiviso con il gruppo. Dalle prime esperienze nelle radio libere fino alle collaborazioni più recenti, il conduttore ha dedicato la propria vita alla musica e all’intrattenimento, diventando una delle voci più riconoscibili dell’etere. L’emittente ha ricordato anche il suo ultimo progetto, 50 anni a tutto rock, realizzato per Radiofreccia e disponibile su RTL 102.5 Play. Il messaggio si è concluso con un semplice e affettuoso “Ciao Federico“, accompagnato da un cuore rosso, per salutare un professionista che ha lasciato un segno profondo nel mondo della radio.

A rendergli omaggio è stata anche Radio Monte Carlo, che sui social lo ha salutato come una “voce indimenticabile e parte preziosa della propria storia”, ricordando come, grazie al Federico Show, avesse contribuito a definire “una stagione di grande creatività”.

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