Il settore musicale è in lutto per la scomparsa di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio e noto professionista del mondo radiofonico italiano. Benedetti, 53 anni, è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio, a Milano, precipitando dall’edificio in cui si trovava il suo ufficio in via Turati. Le prime ricostruzioni suggeriscono l’ipotesi di un gesto estremo.

Morto Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio si è tolto la vita

L’accaduto sarebbe stato registrato dalle telecamere di sicurezza interne dell’edificio adiacente al consolato americano. Secondo le prime informazioni, Alex Benedetti avrebbe lasciato una lettera di addio, il cui contenuto non è ancora noto. Al momento non è stata rilasciata nessuna comunicazione ufficiale da parte di Virgin Radio. Tgcom24, parte dello stesso gruppo editoriale, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia attraverso una breve nota.

“Alla famiglia vanno le condoglianze della direzione e della redazione”.

La carriera di Alex Benedetti

Alex Benedetti aveva iniziato il suo percorso nel mondo della musica molto presto, ispirato dai dischi della madre. A soli 13 anni lavorava già in discoteca, coltivando una passione che si rafforzò durante l’adolescenza, accompagnata dalle note dei Rockets e di Fausto Papetti.

Negli anni ’80 si affermò come DJ, ma la svolta arrivò nel 1994 con il suo ingresso a Radio Italia Network, un’esperienza che lo rese una figura di spicco nel panorama radiofonico italiano. Nonostante il successo in radio, Benedetti non smise mai di fare il DJ. Amava anche la Formula 1, il calcio, i videogiochi e il cinema.