Conte e Schlein hanno deciso di lanciare le primarie di coalizione subito, evitando l’attesa della Corte Costituzionale.

Il panorama politico italiano si avvicina a una fase cruciale: la definizione di un calendario elettorale condiviso tra i partiti di centrosinistra. Dopo mesi di trattative interne, la prospettiva di una primaria di coalizione è tornata al centro del dibattito, con il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico che cercano di tracciare una strategia comune.

Negli ultimi giorni, i rapporti tra i due capi di fila sono passati da un tono formale a una vera e propria negoziazione dietro le quinte. Un incontro segreto, avvenuto la scorsa settimana, ha messo in luce un accordo preliminare che potrebbe cambiare le dinamiche della corsa elettorale, ponendo la questione della data delle primarie al centro delle discussioni.

Il colloquio riservato tra il leader del M5S e la segretaria del PD

Secondo le informazioni emerse, il Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle, ha incontrato il leader del Partito Democratico, Elena Schlein in una riunione tenuta a porte chiuse. Durante la discussione, Conte ha sondato la segretaria su come potrebbe essere chiamato un eventuale “terzo nome” della coalizione, suggerendo che la scelta sarebbe stata definita dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

L’accordo pare abbia previsto, in via operativa, l’organizzazione di un gazebo – cioè un evento pubblico – subito dopo la decisione della Consulta, garantendo così un avvio rapido delle primarie non appena si fosse definito il programma comune.

Conte annuncia i passi successivi: programma condiviso e primarie tempestive

Durante un’intervista trasmessa su Rai Uno, Conte ha ribadito che la prima priorità è la definizione di un programma condiviso. Il lavoro sul documento è stato completato il 20 settembre data in cui il Movimento ha dichiarato conclusa la sua fase di elaborazione interna. Il 18 Avs presenterà il proprio programma entro pochi giorni, mentre Elena Schlein terrà un’assemblea con il PD nello stesso lasso di tempo. “Un attimo dopo” – ha precisato il presidente – i due gruppi si incontreranno nuovamente per consolidare il progetto comune e avviare le primarie. Per Conte, è fondamentale non avvicinare le primarie alla campagna elettorale nazionale, né attendere il verdetto della Corte sulla recente legge elettorale.

Le conseguenze per la corsa elettorale

Se l’accordo tenuto tra M5S e PD si concretizzerà, le primarie di coalizione potrebbero svolgersi con pochi mesi di anticipo rispetto alla campagna elettorale, permettendo ai candidati di presentarsi già con un mandato interno consolidato. La decisione di non attendere la Corte Costituzionale riduce l’incertezza normativa, ma al contempo espone i partiti a possibili critiche sulla rapidità dei procedimenti. Inoltre, la definizione di un programma condiviso entro la fine di settembre indica una volontà di stabilire un’identità politica chiara prima delle primarie, una mossa che potrebbe favorire l’unità della coalizione di centrosinistra.