Il Premio Nobel per la Pace 2026 va alla giurista africana Navi Pillay: l’annuncio del Comitato norvegese nel 125° anniversario del riconoscimento.

Nobel 2026 per la pace a Navi Pillay

L’annuncio arriva direttamente da Oslo a pare del Comitato norvegese nel 125° anniversario del riconoscimento: il Premio Nobel per la Pace 2026 va alla giurista e attivista africana Navanthem “Navi” Pillay.

Il Comitato ha quindi reso nota la propria decisione dopo aver esaminato 287 candidature (molte meno rispetto a quelle dello scorso anno). I candidati comprendevano 208 persone e 79 organizzazioni. Nel corso della proclamazione, Pillay è stata definita come una donna che ha dimostrato “eccezionale coraggio e integrità” nel suo lavoro “contro i crimini di guerra.

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Navi Pillay vince il Nobel per la Pace 2026: chi è la giurista africana

Navanthem “Navi” Pillay, giurista e attivista africana, ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2026. Nata il 23 settembre 1941, Navi Pillay ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014.

Sudafricana di origini indiane tamil, Pillay è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l’Alta Corte del Sudafrica. Nel corso dell sua carriera, Navi Pillay ha anche prestato servizio come giudice della Corte penale internazionale e come presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Nell’aprile del 2015, Pillay è diventata la sedicesima commissaria della Commissione internazionale contro la pena di morte. Navi Pillay si è distinta a livello mondiale per il suo costante impegno nella tutela dei diritti fondamentali, nella promozione del diritto internazionale e nelle lotta contro le discriminazioni. Come ha riferito il Guardian, pare che il Comitat norvegese per il Nobel non sia riuscito a contattare Navi Pillay per anticiparle l’assegnazione del Premio, con l’appello ironico del presidente del Comitato, Jorgen Watne Frynes: “Se vede una chiamata da un numero norvegese la prego di rispondere.”