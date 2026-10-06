Il Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato al fisico belga Francis Halzen per il suo contributo decisivo alla ricerca sui neutrini ad alta energia e alla realizzazione dell’IceCube Neutrino Observatory, il gigantesco rivelatore costruito nei ghiacci dell’Antartide.

Dall’idea al gigantesco osservatorio sotto il ghiaccio antartico di Francis Halzen

La ricerca di Halzen sui neutrini ha iniziato a prendere forma negli anni Ottanta, quando lo scienziato intuì che il ghiaccio del Polo Sud avrebbe potuto trasformarsi in un enorme rivelatore di queste particelle elusive. Dopo l’esperimento AMANDA, il progetto è culminato nell’IceCube Neutrino Observatory, completato nel 2010: una struttura immersa in un chilometro cubo di ghiaccio antartico e dotata di 5.160 sensori ottici, progettati per individuare i minuscoli lampi di luce prodotti dalle interazioni dei neutrini.

La svolta scientifica è arrivata nel 2013, con la rilevazione di neutrini cosmici ad altissima energia provenienti da processi astrofisici, aprendo nuove possibilità per comprendere l’universo e l’origine dei raggi cosmici. L’Accademia ha sottolineato proprio la visione e la leadership scientifica di Halzen, fondamentali per trasformare un progetto estremamente ambizioso in una grande infrastruttura internazionale di ricerca.

Il suo lavoro aveva già ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Balzan nel 2015 e la medaglia dell’American Physical Society nel 2026.

Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen: il riconoscimento per i neutrini

L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen, premiando i suoi contributi decisivi all’IceCube Neutrino Observatory e la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L’annuncio è stato dato da Ellen Moons, segretaria generale dell’Accademia. Il riconoscimento si concentra su queste particelle, considerate veri e propri “messaggeri fantasma” dello spazio, perché attraversano la materia quasi senza interagire e possono quindi fornire informazioni su fenomeni cosmici difficili da osservare con i telescopi tradizionali. Nato in Belgio il 23 marzo 1944 e cittadino statunitense, Halzen ha conseguito il dottorato all’Università di Lovanio nel 1969. Dal 1972 lavora all’Università del Wisconsin-Madison, dove ha sviluppato gran parte della sua carriera come fisico teorico, muovendosi tra fisica delle particelle, astrofisica e cosmologia.