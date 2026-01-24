Giorgia Meloni ha avuto ospite il Cancelliere tedesco Mertz nell’ambito del vertice intergovernativo tra Italia e Germania due forze europee che non si sono inserite nel Board of Peace per Gaza firmato a Davos da Trump e da altri Stati dell’Unione.

Meloni, il Board of Peace è incostituzionale

Giorgia Meloni ha parlato della mancata presenza dell’Italia all’interno del Board of Peace per Gaza firmato da Donald Trump – “Per noi ci sono problemi di carattere costituzionale“.

Riporta Ansa.it – ha poi chiarito che saranno necessari degli interventi affinché l’Italia e altri Stati Europei possano aderire:

“Per come è stata configurata l’iniziativa chiediamo la disponibilità a riaprirlo, andando incontro a noi ed ad altri paesi dell’Unione”.

Sulla presenza di Italia e Germania – “La nostra presenza può fare la differenza, al momento questa è la nostra posizione, vedremo se vi saranno i margini per trovare posizione condivise” ha dichiarato la Premier, come riportato dal sito Ansa.it.

Spero nel Nobel per la Pace a Trump

Giorgia Meloni è intervenuta anche rispetto alla possibilità di dare il Nobel per la Pace a Donald Trump nel 2026:

“Spero potremo dare il Nobel per la Pace a Trump, confido possa fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l’Ucraina, potendo quindi darle lui ufficialmente il Nobel per la Pace”.

Il commento della Presidente, riportato da Ansa.it mostra l’Italia come nazione sempre più vicina al Tycoon americano auspicando la fine delle ostilità belligeranti che stanno tenendo sotto scacco una parte d’Europa.