Il 7 ottobre alle ore 13.10 la Sala di protezione civile regionale ha attivato un codice arancione su tutta la Toscana. L’allerta, valida fino alle 17:00 di giovedì 8 ottobre, è stata scatenata dalla previsione di temporali forti accompagnati da un rischio idrogeologico-idraulico di livello medio. In risposta, le amministrazioni comunali hanno adottato misure di emergenza per tutelare la popolazione e limitare l’esposizione a possibili allagamenti o frane.

Allerta arancione: profili di rischio e orari di validità

Il codice arancione indica una situazione di allerta in cui le condizioni atmosferiche possono provocare danni localizzati, soprattutto nelle zone più vulnerabili dal punto di vista geologico. Le previsioni indicano precipitazioni intense distribuite su gran parte del territorio toscano, con picchi di pioggia che potrebbero superare i 50 mm in poche ore.

Il rischio idrogeologico è particolarmente elevato nei bacini fluviali e nelle aree montane, dove il terreno soggetto a frane è più esteso.

Rischi idrogeologici e idraulici

Le autorità hanno segnalato una probabile crescita dei livelli dei fiumi e dei torrenti, con la possibilità di esondazioni soprattutto lungo le valli del Serchio, dell’Arno e dei piccoli corsi d’acqua della Lunigiana.

I vigili del fuoco e i soccorritori sono già stati dispiegati in punti strategici per monitorare eventuali esondazioni e intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Previsioni di temporali intensi

Il modello meteorologico prevede temporali violenti con raggi di luce e forti raffiche di vento, principalmente tra le 09:00 e le 16:00. Le condizioni di forte instabilità atmosferica favoriscono fenomeni di grandine e microburst, aumentando il rischio per chi si trova all’aperto. Per questo motivo, le amministrazioni hanno deciso di chiudere aree pubbliche ad alta frequentazione.

Comuni toccati dalle chiusure: scuole, spazi verdi e aree pubbliche

Le decisioni di sospendere le attività didattiche hanno interessato numerosi comuni. A Livorno e Pistoia sono state chiuse tutte le scuole, così come quelle di diverse località della provincia. A Carrara, oltre alla chiusura delle scuole, gli arenili sono stati interdetti per impedire accessi pericolosi. Nella zona della Lunigiana, altri piccoli comuni hanno seguito lo stesso iter, mentre a Grosseto e in diversi paesi della Maremma le scuole sono restate chiuse per l’intera giornata.

Interventi a Lucca, Viareggio, Firenze e Prato

Il sindaco di Lucca ha ordinato la chiusura delle Mura urbane, rendendo inaccessibili i percorsi panoramici. A Viareggio è stato dichiarato non transitabile il viale dei Tigli, un’importante arteria cittadina. Firenze ha messo sotto sequestro parchi, giardini e cimiteri, mentre a Prato sono state chiuse le strutture sportive, le piste ciclabili e i cimiteri comunali, per ridurre il rischio di incidenti legati alla pioggia e al vento.

Le autorità hanno invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non indispensabili, a non attraversare aree inondabili e a rimanere aggiornati sulle evoluzioni dell’allerta attraverso i canali ufficiali. La protezione civile continuerà a monitorare la situazione e provvederà a varare eventuali ulteriori misure di emergenza se le condizioni dovessero aggravarsi.