Preparativi militari degli Usa per incursioni in Iran: cosa potrebbe accadere

Il Pentagono sta preparando opzioni per operazioni sul terreno in Iran; si parla di raid mirati e non di invasione su vasta scala, mentre emergono avvertimenti sull'impatto regionale e nucleare

Negli ultimi giorni è emersa la notizia, riportata da fonti come il Washington Post e rilanciata da agenzie internazionali, che il Pentagono ha elaborato piani per la possibilità di svolgere operazioni a terra in Iran per un periodo di settimane se il presidente Donald Trump decidesse per un'escalation. La Casa Bianca, tramite la portavoce Karoline Leavitt, ha sottolineato che si tratta di preparativi destinati a lasciare aperte tutte le opzioni per il commander-in-chief, senza che ciò significhi una decisione già presa. In questo contesto si inseriscono anche annunci e mosse diplomatiche emerse tra il 26 e il 29 marzo 2026, con tensioni che coinvolgono attori regionali e globali.

Il quadro è complesso: da un lato vi sono segnali di mobilitazione e retorica militare in Iran, dall'altro le preoccupazioni sul piano economico e nucleare. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha avvertito dei rischi legati a impianti come quello di Bushehr, mentre leader europei e responsabili economici tracciano scenari di forte impatto sui mercati dell’energia. Nel frattempo Washington ha reso noto un piano negoziale in 15 punti trasmesso all’Iran tramite mediatori, e il presidente Trump ha annunciato una sospensione di azioni contro impianti energetici fino al 6 aprile 2026, creando un equilibrio precario tra pressione militare e aperture diplomatiche.

Preparativi militari e natura delle operazioni

Secondo le ricostruzioni, i piani studiati dal Pentagono non prevedono necessariamente una invasione su larga scala, bensì l’impiego di incursioni effettuate da unità di operazioni speciali e reparti di fanteria per obiettivi specifici. L'approccio descritto privilegia precisione e rapidità: azioni mirate per colpire nodi strategici, infrastrutture militari o capacità logistiche iraniane, cercando di limitare l'impegno corazzato prolungato e ridurre l'esposizione di forze massicce. Questa distinzione è cruciale per comprendere la portata reale delle opzioni sul tavolo e per valutare come cambierebbe la dinamica della guerra e delle relazioni internazionali.

Operazioni a terra: scala, capacità e limiti

Le forze previste per questi scenari includono unità d’élite addestrate per azioni rapide e reparti in grado di sostenere operazioni limitate nel tempo. Il carattere raid di queste manovre implica obiettivi puntuali e l'uso di capacità di intelligence avanzata per localizzare strutture sensibili. Tuttavia permangono limiti concreti: l’ostilità del territorio, la possibilità di una risposta coordinata delle forze iraniane e dei loro alleati, e il rischio di escalation involontaria. Per questo motivo i piani restano in larga misura opzioni pronte all’uso, e non decisioni irrevocabili.

Reazioni in Iran e dinamiche regionali

Sul fronte iraniano, agenzie locali riferiscono di una forte mobilitazione morale e fisica: secondo alcune fonti i Guardiani della Rivoluzione e strutture paramilitari avrebbero preparato numeri significativi di combattenti pronti a intervenire in caso di invasione. Figure istituzionali come il presidente del Parlamento hanno lanciato messaggi di resistenza, mentre gruppi alleati come Hezbollah continuano a colpire obiettivi in Israele, alimentando una spirale di attacchi e rappresaglie. La Russia è stata accusata da rappresentanti europei di fornire intelligence e droni, un elemento che complica ulteriormente il quadro geopolitico e amplia il rischio di coinvolgimento di attori esterni.

Diplomazia, proposte e scenari di de-escalation

Parallelamente all’aumento della tensione militare, si registrano sforzi diplomatici: gli Stati Uniti avrebbero presentato un piano in 15 punti via mediatori con l’obiettivo di forzare un accordo che ponga fine alle ostilità. Il presidente Trump ha parlato di colloqui «molto bene» e ha disposto un periodo di sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche fino al 6 aprile 2026, un tentativo di guadagnare tempo per negoziare. Resta aperta la domanda se tali elementi possano tradursi in un cessate il fuoco duraturo o se saranno semplicemente intermezzi tattici in una crisi più ampia.

Rischi energetici, nucleari e impatto sui mercati

L’interferenza sulle infrastrutture energetiche e i danni potenziali a impianti nucleari attivi rappresentano minacce concrete: l’AIEA ha sottolineato che danni a siti come Bushehr potrebbero provocare un serio incidente radiologico con conseguenze transfrontaliere. Sul piano economico, esponenti della Banca centrale europea e analisti del settore energetico segnalano uno shock delle forniture e una crisi della capacità di raffinazione e distribuzione che potrebbe protrarsi per anni, non mesi. Allo stesso tempo il mercato della difesa registra reazioni: aziende come Mbda vedono crescere la domanda di sistemi anti-aerei e missilistici, riflettendo la nuova priorità data alla protezione delle infrastrutture critiche.