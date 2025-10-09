Ci siamo, il freddo sta ufficialmente per arrivare. Ancora qualche giorno di sole e caldo e poi le temperature subiranno un brusco calo. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo: l’ottombrata sta per finire

Ancora per qualche giorno, weekend compreso, potremo godere di temperatura sopra la media, la cosiddetta ottombrata.

Sole, e soprattutto caldo, stanno caratterizzando questi giorni in cui, più che a ottobre, sembra di essere a maggio. Ma attenzione, l‘ottombrata sta per finire. Ci aspetta un weekend e un inizio settimana di bel tempo, ad eccezione di qualche pioggia al Sud e sulle Isole maggiori, poi ecco il cambio meteo. Vediamo adesso insieme le previsioni, ovvero quando arriverà il freddo.

Previsioni meteo: ecco quando arriva il freddo sull’Italia

Come detto, sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo e del caldo, salvo qualche pioggia sulle isole maggiori, specialmente in Sicilia. Le temperature, nel weekend, possono arrivare anche a 28 gradi. Ultimi giorni quindi di ottombrata, poi ci sarà un cambio meteo a partire dalla giornata di 14 ottobre quando le temperature cominceranno ad abbassarsi, specialmente al Nord e si entrerà nella vera fase autunnale. Quindi è bene godersi queste ultime giornate dal clima primaverile prima dell’arrivo del freddo.