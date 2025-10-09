Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend dell’11 e 12 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend dell’11 e 12 ottobre 2025 sono Toro, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Leone e Scorpione.

Ariete: fine settimana introspettivo, è tempo di capire cosa vi fa bene e cosa invece no. E’ tempo di dire addio al passato e concentrarvi solo sul vostro presente e sul vostro futuro.

Toro: sarà un weekend all’insegna del divertimento con alcuni amici che non vedete da tempo. Grazie a Giove sarete anche molto fortunati, soprattutto nella giornata di sabato.

Gemelli: fine settimana difficile per quanto riguarda l’amore, litigi e discussioni saranno presenti entrambi i giorni, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare a mettere in dubbio la relazione.

Cancro: weekend molto importante dal punto di vista sentimentale, potreste infatti ricevere dei segnali che aspettavate da tempo e che vi faranno tornare tanta fiducia nel futuro.

Leone: fine settimana all’insegna del riposo e del relax. Dopo settimane piene di impegni, è tempo di tirare un pò il fiato e ricaricare le energie. Occhio a un pò di nervosismo di troppo domenica pomeriggio.

Vergine: sabato sarà una giornata molto divertente, da trascorrere con gli amici di sempre. Domenica invece qualche malumore di troppo dovuto alla stanchezza.

Bilancia: amore e famiglia saranno al centro dei questi due giorni. Passione e romanticismo con il partner, una bel pranzo di famiglia la domenica, per un weekend da ricordare.

Scorpione: fine settimana no, alcuni imprevisti vi metteranno di cattivo umore e ciò potrebbe ripercuotersi anche sulle vostre relazioni interpersonali. Cercate di concentrarvi sul vostro benessere interiore.

Sagittario: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata un pò noiosa, dove tutto vi sembrerà banale. Domenica invece vi riprenderete e vivrete una giornata davvero super stimolante.

Capricorno: che bel weekend che vi aspetta! Sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale, saranno due giorni davvero molto fortunati e proficui. Cercate di approfittare di tutte le occasioni!

Acquario: sarete un pò spenti questo fine settimana per via della tanta stanchezza accumulata. E’ tempo di ricaricare le energie e dedicare più tempo al vostro benessere personale.