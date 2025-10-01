Scopriamo insieme l’oroscopo del mese di ottobre 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del mese di ottobre 2025 sono Gemelli, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Scorpione e Acquario.

Ariete: sarà un mese a due facce, novità importanti in ambito lavorativo, alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una promozione. In amore invece sarà un mese sottotono, è quindi il momento migliore per concentrarvi sul vostro benessere interiore.

Toro: l’autunno non partirà nel migliore dei modi a causa di vecchie tensioni che continuate a portarvi dentro. E’ tempo che davvero facciate chiarezza dentro di voi, per capire cosa volete davvero dalla vita.

Gemelli: un mese tutto da ricordare, un mese fatto di divertimento, amore e anche nuove opportunità. Chi sta cercando da tempo una nuova occupazione potrebbe essere finalmente ricompensato.

Cancro: mese importantissimo per fare chiarezza dentro di voi e con la persona amata. Basta nascondervi dietro le vostre insicurezze, è ora di osare e tirare fuori la parte più vera di voi. Sarete ricompensati.

Leone: che ottobre infuocato per quanto riguarda i sentimenti! Passione e romanticismo vi accompagneranno un pò per tutto il mese, e i single potrebbero ricevere una chiamata inaspettata.

Vergine: Saturno in opposizione potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, soprattutto in ambito lavorativo, dove difficoltà e imprevisti non mancheranno. In amore però sarà un mese davvero super, è tempo di mettere su famiglia?

Bilancia: per molti di voi sarà il mese del compleanno e sì, sarà un mese davvero speciale, fatto di tante emozioni positive. Sia in amore che sul lavoro infatti sono previste sorprese inaspettate.

Scorpione: mese sottotono, avete davvero bisogno di recuperare le energie dopo un’estate davvero impegnativa. Sfruttare quindi il tempo libero per rilassarvi e godere delle piccole cose.

Sagittario: mese di rivelazioni importanti, è tempo di dire alla persona amata quello che provate per lei. Sul lavoro occhio a qualche intoppo di troppo, soprattutto nella seconda parte del mese.

Capricorno: sarà un mese all’insegna della consapevolezza, all’insegna della crescita personale e dell’ascolto interiore. Sarà un mese molto importante per mettere le basi per il vostro futuro.

Acquario: ottobre non sarà un mese facilissimo, le stelle vi metteranno spesso i bastoni tra le ruote, aumentando così il malumore e il nervosismo. Se potete, è tempo di qualche giorno di relax in mezzo alla natura.