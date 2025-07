Dopo i rovesci dei giorni scorsi, l’Italia tira il fiato. Ma non troppo. Le previsioni parlano chiaro: altri temporali sono in arrivo. Il meteo non è ancora pronto a concederci tregua.

Un clima (quasi) estivo, ma il meteo avvisa: temporali in arrivo dietro l’angolo

Giovedì 10 luglio si apre con un cielo sereno e quell’aria fresca, quasi frizzante, che sa di sollievo.

L’alta pressione africana, seppur ancora lontana e un po’ timida, ha lasciato spazio a giornate luminose, con un sole pieno ma mai opprimente. Il Nord, dopo le burrasche recenti, si gode una parentesi di quiete. Le temperature? Gradevoli. Di notte persino un po’ freddine: in Val Padana e sulle valli alpine si sfiora l’autunno. Qualcuno riapre le coperte, qualcun altro si sveglia col naso freddo. È luglio, ma non sembra.

Intanto sull’Europa dell’Est qualcosa si muove. Una saccatura — che è come dire una piega nell’atmosfera — comincia a spostarsi. Lentamente. Quasi con cautela. E quando raggiungerà i confini italiani, qualcosa cambierà. Di nuovo. Il meteo e i temporali in arrivo iniziano a farsi sentire. Non ancora in pieno giorno, ma verso sera. Le prime nubi sulle Alpi. Poi i rovesci. Forse anche un paio di tuoni. La Lombardia si prepara. Non sarà il diluvio, d’accordo, ma basta poco per rompere l’equilibrio. E l’aria lo sa. È quella tensione sospesa, quella che ti fa chiudere le finestre prima di cena.

Weekend instabile: i temporali in arrivo mettono in allerta il Nord

Venerdì sarà la vigilia. Quella che annuncia qualcosa, ma non lo dice forte. Sabato 12, invece, parlerà chiaro. I temporali arriveranno a toccare di nuovo il Nord, soprattutto le aree alpine e le zone pedemontane. Domenica 13, invece, toccherà al Centro. L’Appennino si prepara a qualche scroscio improvviso, magari anche qualcosa di più. Il sole? Ci sarà. Ma ballerà un po’. Instabile, ballerino, incerto. Insomma, l’estate continua… ma a modo suo.