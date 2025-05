Un breve peggioramento meteorologico

In Italia, si sta per verificare un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Dopo una breve tregua, un forte peggioramento è atteso tra giovedì e venerdì, con l’arrivo di un doppio ciclone che porterà maltempo su diverse regioni. Le Isole Maggiori, la Calabria e la fascia ionica saranno le prime a subire l’impatto, con nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì.

Questo scenario metereologico avrà ripercussioni anche sulla fascia adriatica, dove il secondo ciclone si manifesterà nella giornata di venerdì.

Dettagli delle previsioni per giovedì e venerdì

Giovedì 15, le previsioni indicano piogge torrenziali su Sardegna, Sicilia e Calabria, con un miglioramento atteso in Sardegna nel pomeriggio, mentre il maltempo si intensificherà su Metaponto e Salento. Al nord, si prevede una giornata soleggiata, ma con un peggioramento atteso in serata sul Triveneto. Al centro, temporali sono previsti sui monti tra Lazio e Abruzzo, mentre al sud il ciclone proveniente dalla Tunisia porterà maltempo a partire dalla Sicilia.

Venerdì 16, la situazione non migliorerà immediatamente. Al nord, si prevede un miglioramento, ma al centro e al sud il maltempo sarà forte, con temporali che colpiranno in particolare le regioni adriatiche. Le prime ore della giornata potrebbero vedere anche temporali nel nordest, rendendo la situazione meteorologica complessa e variabile.

Il ritorno del sole nel weekend

Nonostante il maltempo previsto per giovedì e venerdì, il weekend porterà una graduale ripresa delle condizioni meteorologiche. Le previsioni indicano un ritorno del sole sulla Penisola, con un innalzamento delle temperature che renderà il clima più gradevole. Questo cambiamento sarà particolarmente apprezzato da coloro che desiderano trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un clima più mite e soleggiato.

In sintesi, mentre ci prepariamo ad affrontare un breve periodo di maltempo, le prospettive per il weekend sono decisamente più ottimistiche, promettendo giornate di sole e temperature più elevate. È un momento ideale per pianificare attività all’aperto e godere della bellezza della primavera italiana.