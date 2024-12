L’allenatore del Fenerbahçe, José Mourinho, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla cistifellea. Lo rende noto il club turco con un comunicato sui propri canali ufficiali.

Intervento chirurgico alla cistifellea per José Mourinho

“Il nostro tecnico è stato operato con successo alla cistifellea oggi in Portogallo. Auguriamo al nostro allenatore, che gode di ottima salute, una pronta guarigione”, ha comunicato in maniera inaspettata il club.

Dopo molte voci circolate, Mourinho ha chiarito la situazione con un post sui social:

“Auguro a tutti buone feste. Che questo tempo sia pieno di amore e felicità per tutti voi e le vostre famiglie. Per chi di voi ha dimostrato preoccupazione, posso confermare che le segnalazioni del mio intervento sono state molto esagerate, è stato un intervento rapido e di lieve entità”.

Mourinho ha dichiarato anche che tornerà a dirigere gli allenamenti al rientro dalle vacanze, come sempre, aggiungendo di non essersi mai perso una sessione in 25 anni e di non avere intenzione di farlo ora.

Il futuro di José Mourinho

“Ho 61 anni e non voglio fermarmi a 65, assolutamente no. La mia carriera è ancora lunga”.

José Mourinho non ha alcuna intenzione di fermarsi e lo conferma in un’intervista al Telegraph, riepilogando alcuni passaggi della sua carriera e tracciando la strada su quello che potrebbe essere il suo futuro.