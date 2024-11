Stando a quanto riferiscono i media turchi, Mourinho avrebbe preso contatti diretti con Cristiano Ronaldo per valutare la possibilità di un trasferimento del calciatore dal club saudita Al-Nassr al Fenerbahçe.

Mourinho punta su Cristiano Ronaldo

Secondo le indiscrezioni, Mourinho avrebbe contattato Cristiano Ronaldo per verificare il suo interesse a trasferirsi al Fenerbahçe, mentre il direttore sportivo del club, il portoghese Mario Branco, avrebbe già avviato i primi contatti con l’Al Nassr per dare il via alle trattative.

Per amplificare il clamore intorno a questa possibilità, i tifosi del Fenerbahçe hanno lanciato una campagna sui social media con lo slogan in inglese “Come to Fenerbahçe”.

Mourinho punta su Cristiano Ronaldo: i motivi

Mourinho considererebbe Cristiano Ronaldo non solo un eccezionale rinforzo tecnico, ma anche una figura capace di attirare l’attenzione mediatica e di proiettare il Fenerbahçe sotto i riflettori del calcio mondiale.

Nella lista dei rinforzi figura anche il riscatto di Allan Saint-Maximin, attualmente in prestito dall’Al-Ahli, club saudita. Tuttavia, José Mourinho punta a rafforzare un reparto che, al momento, appare in crisi, con l’unico sostegno di Sebastian Szymański, nazionale polacco, e del capitano Dušan Tadić come principali certezze.

Nonostante le difficoltà, il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Fenerbahçe è un sogno che Mourinho e il club turco sembrano decisi a perseguire con determinazione.